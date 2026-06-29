केतनला किल्ल्यावरुन ढकलण्याच्या 34 मिनिटं आधी सिया-चेतनने...; तपासात धक्कादायक खुलासा; 'तो' होता अखेरचा सिग्नल

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी तपास सुरु असून, रोज नवे खुलासे होत आहेत. सिया आणि चेतन यांनी कशाप्रकारे पूर्णपणे नियोजन करुन हत्या केली याची धक्कादायक माहिती उघड होत आहे. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, चेतन याने कारऐवजी स्कूटरवरून लोहगड किल्ल्याचा प्रवास केला. सूत्रांनुसार टोल नाक्यांवरील इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही टाळण्यासाठी त्याने ही युक्ती लढवली होती. पोलिसांनी हे वाहन जप्त केलं आहे. सिया आणि चेतन यांच्यावर केतन अग्रवालची लोहगडावरुन खाली ढकलून हत्या केल्याचा आरोप आहे. दोघेही 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत.
26 वर्षीय केतन अग्रवाल याच्या हत्येच्या तपासातून समोर आलं आहे की, सिया आणि चेतन यांनी हत्येचा कट काही आठवडे आधीच रचला होता. मे महिन्याच्या अखेरीस त्यांनी हत्येची योजना आखली होती. टोल नाक्यांवरील इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्हीत दिसू नये यासाठी सह-आरोपी चेतनने कारऐवजी स्कूटरवरून किल्ल्यापर्यंतचा प्रवास केला. पोलिसांची नजर चुकवण्यासाठी तो त्याच स्कूटरवरून पुण्यात परतला.
चेतनने आपला चेहरा दिसू नये यासाठी किल्ल्यावर चढताना हुडी घातली होती. पण याच हुडीमुळे तो पोलिसांच्या तावडीत सापडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्हीमध्ये केतन आणि सिया एकत्रित गडावर चढताना दिसले. यावेळी चेतन 20 ते 30 फूट अंतर ठेवून त्यांच्या मागून चालत होता. यावेळी त्याने शॉर्ट आणि चेहरा झाकण्यासाठी हुडी घातली होती. त्याने हुडीच्या वरती हेडफोनही लावले होते.
सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, त्यावेळी तापमान 33 अंश सेल्सिअस होते. कडक उन्हात ट्रेकिंगला जाताना कोणी 'हुडी' का घालेल? याचं पोलिसांना नवल वाटलं आणि त्यांनी त्या व्यक्तीची चौकशी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींनी हत्येसाठी जागा निश्चित करण्याकरिता लोहगड किल्ल्याला भेट दिली होती आणि त्यांनी हत्येची रंगीत तालीमही केली होती.
केतनला गडावरुन खाली ढकलण्यासाठी सिया आणि चेतन यांनी 'बसूयात' हा कोडवर्ड ठरवला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिया पाणी पिण्याच्या किंवा शूजची लेस बांधण्याच्या बहाण्याने खाली वाकेल आणि हा चेतनसाठी शेवटचा सिग्नल असेल अशी योजना होती. केतनला ढकलल्यानंतर त्याने जीव वाचवताना आपल्या पकडू नये हादेखील सिया खाली वाकण्याचा हेतू होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि त्यांच्या 'कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड'वरून समजत आहे की, हत्येच्या अवघ्या 34 मिनिटं आधी सिया आणि चेतन यांच्या गुप्तपणे संभाषण झालं होतं. पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, या संभाषणादरम्यान सियाने चेतनला किल्ल्यावरील तिचं नेमकं ठिकाण सांगितलं आणि आसपास इतर कोणतेही पर्यटक नसल्याची खात्रीही करून दिली.
रविवारी पोलिसांनी सियाला लोहगड किल्ल्यावर नेले आणि घटनाक्रमाची पडताळणी करण्यासाठी एका डमीचा वापर करून नाट्य रुपांतर केलं.