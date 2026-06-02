Jalna News : 20 लाख रुपयांच्या विम्यासाठी रचला कट; हत्येला दाखवलं अपघात, मुख्य आरोपी फरार

नितेश महाजन, झी मीडिया, जालना : 20 लाख रुपयांच्या विम्याच्या लाभासाठी नाशिक येथे पेंटरचे काम करणाऱ्या संदीप चव्हाण याचा गळा दाबून खून करून अपघाताचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार जाफराबाद-चिखली रोडवर उघडकीस आला. याप्रकरणात नितीन प्रभाकर गवळी, राजू फुलारे आणि आकाश सुधाकर गवळी यांचा सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले असून, पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. तर मुख्य सूत्रधार नितीन गवळी हा फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत
संदीप चव्हाण हा नाशिक येथे पेंटरचे काम करत होता. दरम्यान त्याची ओळख नितीन गवळी आणि राजू फुलारे यांच्याशी झाली. "गावाकडे पेंटिंगचे काम आहे, आपण गावी जाऊ" असे सांगून आरोपींनी संदीप चव्हाणला सोबत नेल्याचे समोर आले आहे. नाशिकहून छत्रपती संभाजीनगरमार्गे सिल्लोड येथे येत असताना आरोपींनी दारू प्राशन केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर मुख्य फरार आरोपी नितीन गवळी याने आपला चुलत भाऊ आकाश सुधाकर गवळी यास सिल्लोड येथे बोलावून घेत तिघांनी मिळून संदीप चव्हाणचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर जाफराबाद तालुक्यातील जंजाळवाडी परिसरात आकाश गवळी यांनी आणलेल्या गाडीला दोरी बांधून झाडावर आदळल्याचा बनाव करण्यात आला. तसेच, पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने गाडीवर पेट्रोल टाकून ती पेटवून देण्यात आली. नितीन गवळी हा आर्थिक अडचणीत असून, त्याने स्वतःचा सुमारे 20 लाखांचा विमा काढला होता. त्या विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठीच हा संपूर्ण कट रचण्यात आला.
या घटनेबाबत 31 मे रोजी डायल112 वर जाफराबाद-चिखली रस्त्यावर अपघात होऊन कारला आग लागल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता, मृत व्यक्ती नितीन गवळी असल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी जाफराबाद पोलिस 2 ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र, तपासात हा बनाव असल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशीत नितीन गवळी याने मृत्यूचा बनाव रचून विमा रक्कम मिळविण्यासाठी व इतर कारणांमधून सुटका मिळविण्यासाठी संदीप चव्हाणचा खून केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
मृतदेहाची ओळख पटविण्यासाठी डीएनए तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणात आकाश गवळी आणि राजू फुलारे यांनी जबाब दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर पोकों निकम यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. फरार आरोपी नितीन गवळी याच्या शोधासाठी पथक रवाना करण्यात आले आहे.