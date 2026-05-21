/चिकनचं दुकान, पोत्यात भरलेला मृतदेह अन् दुपट्ट्याने आवळलेला गळा; तुर्भेमध्ये 24 तासात आरोपीला अटक

तुर्भे परिसरातील 60 वर्षीय महिलेची हत्या करून तिच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या मोबिन नूर कुरेशी याला तुर्भे एमआयडीसी पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांत अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. महिलेच्या अंत्यसंस्कारावेळी संतप्त नातेवाईकांनी काही काळ रस्त्यावर आंदोलनही केले होते. हत्या केल्यानंतर मृतदेह पोत्यात भरुन ठेवण्यात आला होता.
तुर्भे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी मोबिन नूर कुरेशी हा चिकन दुकानात काम करत होता. त्याने अनेकांकडून कर्ज घेतले होते आणि ते फेडण्यात तो अपयशी ठरत होता. दरम्यान, संबंधित महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने पाहून त्याने लूट करण्याचा कट रचला.
महिला लवकर विसरभोळी असल्याची माहिती आरोपीला होती. त्यामुळे त्याने तिला चहा पिण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावले. घरात नेल्यानंतर तिच्या गळ्यातील दागिने काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महिलेने विरोध केल्याने आरोपीने तिच्याच दुपट्ट्याने गळा आवळून हत्या केली.
हत्या केल्यानंतर आरोपीने महिलेचा मृतदेह बोरीत भरून घराबाहेर ठेवला. घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करत आरोपीला २४ तासांच्या आत अटक केली. पुढील तपास तुर्भे एमआयडीसी पोलीस करत आहेत.
हर्सूल सावंगी बायपास परिसरातील शेतात 5 वर्षांचा गतिमंद बालक ओंकार याची हत्या बापानेच केली मात्र पोलीस तपासात तो सावत्र बाप असल्याचे उघड झाले आहे. दुसऱ्या लग्नानंतरच्या आयुष्यात अडसर ठरत असल्याने पोटच्या मुलाला संपवण्यासाठी जन्मदात्या आईनेही या कृत्यात पतीला साथ दिली. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको व गुन्हेशाखेच्या पोलिसांनी 24 तासांत आरोपी संतोष सोनाजी ढाळे आणि पत्नी पूजा यांना अटक केली आहे. आरोपी पूजाचे पहिले पती संदीप यांच्या निधनानंतर, ती गतिमंद मुलगा ओंकारला घेऊन जालन्याला आली होती. तेथे तिची ओळख संतोष ढाळे याच्याशी झाली आणि त्यांनी शिर्डीत लग्न केले. महिनाभरापासून ते संभाजी नगरात सावित्रीनगर येथे भाड्याने राहत होते. मात्र, ओंकार हा त्यांच्या नव्या संसारात अडसर ठरत असल्याने संतोष दारू पिऊन त्याला सतत मारहाण करायचा. अखेर दोघांनी मिळून ओंकारचा काटा काढण्याचा कट रचला
सोमवारी रात्री संतोषने दारूच्या नशेत झोपलेल्या ओंकारला बेदम मारहाण केली, त्याचा गळा आवळला. यात ओंकार जागीच बेशुद्ध पडला. धक्कादायक म्हणजे, आई पूजाने त्याला वाचवण्याऐवजी स्वतःच्या ओढणीने झाकले. त्यानंतर संतोषने बालकाला घरापासून ५०० मीटर अंतरावरील सावंगी बायपासजवळील शेतात नेऊन ओढणीखाली लपवून मृतदेह फेकून दिला.