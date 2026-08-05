/पुण्याची MH 12 ओळख बदलणार? नितीन गडकरींनी स्वत: या प्रकरणात घातलं लक्ष; खासदाराला भेटून...

पुण्यातील परिवहन विभागाच्या कार्यालयामध्ये म्हणजेच आरटीओमध्ये नवीन वाहन नोंदणीसाठी सध्या एमएच 12 झेड झेड (MH 12 ZZ) ही शेवटची नंबर सिरीज सुरू आहे. विद्यमान रजिस्टर नंबर सिरीज संपत आल्याने पुढील पर्यायी सिरीजबद्दल प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्याचा आरटीओ कोड MH 12 बदलला जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. पुणेकरांच्या भावना आणि शहराची ओळख लक्षात घेता हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं सांगत पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहळ यांनी मंगळवारी केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान एमएच 12 हाच आरटीओ कोड काम ठेवण्याची विनंती मोहोळ यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
पुण्यातील आरटीओचा एमएच 12 हा कोड बदलला जाण्याची चर्चा असतानाच मोहोळ यांनी स्वत: गडकरींची भेट घेऊन याबद्दल चर्चा केल्याची माहिती दिली. "पुणे आरटीओकडून दिल्या जाणाऱ्या वाहन क्रमांकांचा कोड बदलला जाण्यासंदर्भातील गांभीर्य लक्षात घेत आज केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन, पुण्याची ओळख बनलेला एमएच 12 (MH 12) हा कोड कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये आणि त्याच कोडअंतर्गत पुढील पर्यायी वाहन नोंदणी मालिका सुरू करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रहाची विनंती केली.
नितीन गडकरी यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत एमएच 12 (MH 12) हा कोड पुण्यासाठी कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील, अशी ग्वाही दिल्याचं मोहोळ यांनी स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे पुण्याची ओळख जपणारा एमएच 12 (MH 12) हा कोड कायम राहण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला असल्याचं मोहोळ यांनी स्पष्ट केलं आहे.
होय… MH 12 च; पुण्याची ओळख कायम !— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) August 4, 2026
नवी दिल्ली
पुणे आरटीओमध्ये नवीन वाहन नोंदणीसाठी सध्या MH 12 ZZ ही शेवटची मालिका सुरू असून, विद्यमान नोंदणी मालिका संपत आल्याने पुढील पर्यायी मालिकांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्याचा आरटीओ कोड MH 12 बदलला जाणार असल्याची… pic.twitter.com/GxmcS5gBAF
सध्या एमएच 12 (MH 12) या कोडमधील सिरीज पूर्णपणे संपलेली नाही. एमएच 12 मध्ये AA, AB, AC... अशा अनेक सिरीज वापरण्यात आल्या असून लवकरच इथे ZZ म्हणजेच शेवटची सिरीज सुरु होईल अशी जोरदार चर्चा आहे. पुणे आरटीओमध्ये सध्या ZY (दुचाकीसाठी) आणि ZW (चारचाकीसाठी) सिरीज चालू आहेत. शेवटची ZZ सिरीज सुरू झाली आहे. दुचाकीसाठीची सिरीज जवळपास संपली आहे. तर चारचाकी आणखी एक ते दोन महिने टिकेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एक पर्याय एमएच 12 हा कोडच बदलण्याचा होता. तर अन्य पर्यायांमध्ये दोन-अक्षरी सिरीज (AA ते ZZ) पूर्ण झाल्यानंतर नवीन प्रणालीत दोन पर्याय चर्चेत आहेत. यातील पहिला पर्याय तीन-अक्षरी नंबरप्लेट! उदा. MH-12-AAA-1234 मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये सध्या हेच केलं जात आहे. दुसरा पर्याय हा अल्फान्यूमेरिक क्रमांकाचा आहे. यामध्ये साधारण MH-12-A1-1234 अशा स्वरुपाच्या नंबर प्लेट असतील.