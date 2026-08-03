पर्यटनाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी; महाराष्ट्रातील 'या' दोन घटनांमुळं संताप, Video Viral

राज्यात सर्वदूर पावसाचा जोर वाढला आहे. राज्यातील पर्यटन स्थळी नागरिकांची मोठी वर्दळ वाढली आहे. अनेक धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. त्यामुळं शनिवारी-रविवारी मोठ्या संख्येने पर्यटन येथे भेट देतात. मात्र पर्यटनासाठी आलेल्या नागरिकांकडून हुल्लडबाजी होताना दिसतेय. माळशेज आणि नाणेघाट येथे घडलेल्या दोन घटनांमुळं राज्यातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात असलेला प्रसिद्ध नाणेघाटाला भेट देण्यासाठी आलेल्या मुस्लिम कुटुंबाला लक्ष्य करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसतोय. नाणेघाट येथे फिरण्यासाठी गेलेल्या एका मुस्लीम कुटुंबासमोर काही तरूणांनी उन्माद घातल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.. मुस्लीम कुटुंबासमोर तरूणांनी गाणं गायलं आणि टाळ्या वाजवल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसतंय.
तसंच हल्दीघाटीच्या लढाईवरील एका कवितेमधल्या ओळी देखील तरूणांनी गायला सुरूवात केली. एका इन्स्टाग्राम यूझरने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Pune Viral Video | मुस्लिम कुटुंबासोबत कथित गैरवर्तन? व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत | Zee24Taas#ViralVideo #MuslimFamily #SocialMedia #Viral #Zee24Taas pic.twitter.com/wLISqpKAsY— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 2, 2026
माळशेज घाटातील करंजाळ येथे खचलेल्या रस्त्याजवळ स्थानिक तरुणांमध्ये हाणामारी झाली. मद्यधुंद तरुणाला मारहाण केल्यानंतर मध्यस्थी करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांशी तरुणाने हुज्जत घातली मात्र पोलिस आधिकारीही कारवाई न करताच निघून गेले.
माळशेज घाटातील करंजाळ परिसरात काही स्थानिक तरुणांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाली. या घटनेत मद्यधुंद अवस्थेतील एका तरुणाला मारहाण करण्यात आली. गोंधळाची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, काही तरुणांनी पोलिसांनाही अरेरावी करत हुज्जत घातली त्यानंतर पोलीस कोणतीही कारवाई न करता तेथून निघून गेले या घटनेमुळे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधितांवर पुढे काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.
नंदुरबारमधील तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटनासाठी आलेले दोन गट भिडलेत. दारूच्या नशेत असलेल्या पर्यटकांकडून महिला पर्यटकाला देखील धक्काबुक्की करण्यात आली. मद्यधुंद तरुणांमुळे पर्यटन स्थळावरील महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. 3 ते 4 दिवसांपूर्वी झालेल्या या मारहाणीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. घटनास्थळी म्हसावद पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी पोहचल्याने वाद मिटवण्यात आला. दोन गटात मारहाण प्रकरणी म्हसावद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.