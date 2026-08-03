Add Zee Business As A Preferred Source
App

पर्यटनाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी; महाराष्ट्रातील 'या' दोन घटनांमुळं संताप, Video Viral

नाणेघाट येथे फिरण्यासाठी गेलेल्या मुस्लीम कुटुंबासमोर तरूणांचा उन्माद.. गाणं गातांना आणि टाळ्या वाजवतांनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:25 AM IST
पर्यटनाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी; महाराष्ट्रातील 'या' दोन घटनांमुळं संताप, Video Viral
Image Credit: Naneghat viral video

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बसस्थानकावर महिला प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानाने वाचले प्राण!
2
3
4
5