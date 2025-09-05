महाराष्ट्रात मुस्लिम टाऊनशिप! बिल्डरचा फक्त मुस्लिम समुदायासाठी हलाल लाईफस्टाईल प्रोजेक्ट; मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

Mumbai Muslims Only Township : भारतात किंवा महाराष्ट्रात कुठेही एखादा बिल्डर फक्त एका विशिष्ट धर्मासाठी टाउनशिप बांधत असल्याचे कधीच झालेली नाही. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईजवळील कर्जतमध्ये अशी टाउनशिप बांधली जात मुस्लीम आहे. जी फक्त मुस्लिमांसाठी असेल. या टाउनशिपच्या जाहिरातीने गोंधळ उडाला आहे. मुंबईपासून साधारण 70 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्जतमध्ये बांधलेल्या टाउनशिपवरुन वादंग सुरू झाला आहे. आता कर्जतपाठोपाठ मीरारोडमध्येही मुस्लीम टाऊनशिपचा प्रकार समोर आला आहे. बिल्डर फक्त मुस्लीम समुदायासाठी हलाल लाईफस्टाईल प्रोजेक्ट उभारत आहे. अशा प्रकारची जाहितबाजी देखील करण्यात आली आहे. मानवाधिकार आयोगाने नोटीस, बजावली आहे.
कर्जतमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या हलाल स्पेशल सोसायटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील. त्यांच्या जाहिरातीत मुस्लिम नमाज पठण करताना दाखवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) महाराष्ट्र सरकारकडून दोन आठवड्यात अहवाल मागितला आहे. हे प्रकरण सांप्रदायिक विभाजन आणि संविधानाच्या उल्लंघनाशी संबंधित असू शकते. मुंबईजवळील कर्जत परिसरात प्रस्तावित असलेल्या विशेष टाउनशिप प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 'हलाल जीवनशैली' आणि केवळ मुस्लिम समुदायासाठी असल्याच्या दाव्यांमुळे हे टाउनशिप चर्चेत आहे.
FAQ
1. मुंबईजवळील कर्जत आणि मीरारोड येथील मुस्लिम टाउनशिप म्हणजे काय?
कर्जत आणि मीरारोड येथे प्रस्तावित 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' ही निवासी प्रकल्प आहेत, जे विशेषतः मुस्लिम समुदायासाठी बांधले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये 'हलाल जीवनशैली' आणि मुस्लिम समुदायासाठी खास सुविधांचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
2. या टाउनशिपच्या जाहिरातींमुळे वाद का निर्माण झाला आहे?
या टाउनशिप्सना 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' म्हणून प्रचारित केले जात आहे, आणि त्या केवळ मुस्लिम समुदायासाठी असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे धार्मिक आधारावर भेदभाव आणि सामाजिक विभाजनाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप आहे, जो भारतीय संविधानातील समानता आणि भेदभावविरोधी तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकतो.
3. या प्रकल्पांचे नाव आणि वैशिष्ट्ये काय आहेत?
कर्जत येथील प्रकल्पाला 'सुकून एम्पायर' असे नाव आहे, तर मीरारोड येथे 'ओसॅसिस' आणि 'हिल गॅलेक्सी' नावाने जाहिराती झळकल्या आहेत. जाहिरातीत जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा दावा केला आहे, ज्यात मस्जिद, हलाल खानपान, आणि मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक प्रथांना अनुरूप वातावरणाचा समावेश आहे. कर्जतच्या जाहिरातीत नमाज पठण करणाऱ्या व्यक्तींचे चित्रण आहे, तर मीरारोडच्या जाहिरातींमध्येही असाच प्रचार आहे.