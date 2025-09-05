महाराष्ट्रात मुस्लिम टाऊनशिप! बिल्डरचा फक्त मुस्लिम समुदायासाठी हलाल लाईफस्टाईल प्रोजेक्ट; मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कर्जतपाठोपाठ मीरारोडमध्येही मुस्लिम टाऊनशिप उभारली जात आहे.  मीरारोडमध्ये धर्म आधारावर टाऊनशिप जाहिरातबाजी करण्यात आली आहे.  धर्माच्या आधारे होणा-या टाऊनशिपला विरोध केला जात आहे.  कर्जत टाऊनशिपवरुन मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 5, 2025, 06:38 PM IST
Mumbai Muslims Only Township : भारतात किंवा महाराष्ट्रात कुठेही एखादा बिल्डर फक्त एका विशिष्ट धर्मासाठी टाउनशिप बांधत असल्याचे कधीच झालेली नाही. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईजवळील कर्जतमध्ये अशी टाउनशिप बांधली जात  मुस्लीम आहे. जी फक्त मुस्लिमांसाठी असेल. या टाउनशिपच्या जाहिरातीने गोंधळ उडाला आहे. मुंबईपासून साधारण 70 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्जतमध्ये बांधलेल्या टाउनशिपवरुन वादंग सुरू झाला आहे. आता कर्जतपाठोपाठ मीरारोडमध्येही मुस्लीम टाऊनशिपचा प्रकार समोर आला आहे. बिल्डर फक्त मुस्लीम समुदायासाठी हलाल लाईफस्टाईल प्रोजेक्ट उभारत आहे. अशा प्रकारची जाहितबाजी देखील करण्यात आली आहे. मानवाधिकार आयोगाने नोटीस, बजावली आहे. 

मुंबईपासून साधारण 70 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्जतमध्ये बांधलेल्या टाउनशिपवरुन वादंग सुरू झाला आहे. आता कर्जतपाठोपाठ मीरारोडमध्येही मुस्लीम टाऊनशिपचा प्रकार समोर आलाय. मीरारोडमध्ये धर्माच्या आधारावरील टाऊनशिप जाहिराती झळकल्यात. ओसॅसिस आणि हिल गॅलेक्सीच्या नावाने या जाहिराती लावण्यात आल्यात.  स्थानिकांनी या मुस्लीम टाऊनशिपला विरोध केला आहे. तत्पूर्वी  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कर्जतमधील हलाल टाऊनशिपवरुन महाराष्ट्र सरकारला याबाबत नोटीसही बजावली आहे. या संपूर्ण वादाचे कारण या टाउनशिपचं नाव असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे टाउनशिप केवळ मुस्लीम समुदायासाठी हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप नावाने प्रमोट केलं जात आहे. त्यामुळेच याबाबत वाद निर्माण झाला आहे. आता मीरारोडमध्येही असाच प्रकार समोर आल्यानं हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम टाऊनशिपच्या जाहिराती लावणा-या बांधकाम व्यावसायिकांच्या सेल्स टीमनं यावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

काय आहे मुस्लिम टाऊनशीपची जाहिरातबाजी?

कर्जतमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या हलाल स्पेशल सोसायटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील. त्यांच्या जाहिरातीत मुस्लिम नमाज पठण करताना दाखवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) महाराष्ट्र सरकारकडून दोन आठवड्यात अहवाल मागितला आहे.  हे प्रकरण सांप्रदायिक विभाजन आणि संविधानाच्या उल्लंघनाशी संबंधित असू शकते. मुंबईजवळील कर्जत परिसरात प्रस्तावित असलेल्या विशेष टाउनशिप प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 'हलाल जीवनशैली' आणि केवळ मुस्लिम समुदायासाठी असल्याच्या दाव्यांमुळे हे टाउनशिप चर्चेत आहे.

FAQ

1. मुंबईजवळील कर्जत आणि मीरारोड येथील मुस्लिम टाउनशिप म्हणजे काय?
कर्जत आणि मीरारोड येथे प्रस्तावित 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' ही निवासी प्रकल्प आहेत, जे विशेषतः मुस्लिम समुदायासाठी बांधले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये 'हलाल जीवनशैली' आणि मुस्लिम समुदायासाठी खास सुविधांचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

2. या टाउनशिपच्या जाहिरातींमुळे वाद का निर्माण झाला आहे?
या टाउनशिप्सना 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' म्हणून प्रचारित केले जात आहे, आणि त्या केवळ मुस्लिम समुदायासाठी असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे धार्मिक आधारावर भेदभाव आणि सामाजिक विभाजनाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप आहे, जो भारतीय संविधानातील समानता आणि भेदभावविरोधी तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकतो.

3. या प्रकल्पांचे नाव आणि वैशिष्ट्ये काय आहेत?
कर्जत येथील प्रकल्पाला 'सुकून एम्पायर' असे नाव आहे, तर मीरारोड येथे 'ओसॅसिस' आणि 'हिल गॅलेक्सी' नावाने जाहिराती झळकल्या आहेत. जाहिरातीत जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा दावा केला आहे, ज्यात मस्जिद, हलाल खानपान, आणि मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक प्रथांना अनुरूप वातावरणाचा समावेश आहे. कर्जतच्या जाहिरातीत नमाज पठण करणाऱ्या व्यक्तींचे चित्रण आहे, तर मीरारोडच्या जाहिरातींमध्येही असाच प्रचार आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

