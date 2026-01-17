जुने गणित बदलले, मुस्लिम मतदारांनी दिला बदलाचा कौल; BMC Election Result चे संकेत ओळखले?

Muslim Vote Ratio In BMC Election: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यावेळी शहरातील मुस्लिम मतदारांनी आपली राजकीय ताकद ठळकपणे दाखवून दिली आहे. अपेक्षा जास्त होत्या, पण निकाल निराशाजनक नाहीत, असे चित्र सध्या दिसत आहे. बीएमसीमध्ये मुस्लिम प्रतिनिधींची संख्या वाढली असून, यामुळे शहराच्या राजकारणात नवा संदेश गेला आहे.
शहरातील राजकीय चित्र
या निवडणुकीत निवडून आलेल्या 31 मुस्लिम नगरसेवकांपैकी सर्वाधिक 14 काँग्रेसचे आहेत. याशिवाय AIMIM चे 7, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे 3, शिवसेना (UBT) चे 3, समाजवादी पक्षाचे 2 आणि शिवसेनेचे 2 उमेदवार विजयी झाले आहेत. या आकड्यांवरून मुस्लिम मतदारांचा कल वेगवेगळ्या पक्षांकडे विभागलेला दिसतो.
काही भागांमध्ये समाजवादी पक्षाला फटका बसला असून, विशेषतः गोवंडी परिसरात मतदारांनी AIMIM ला पसंती दिली. राजकीय अभ्यासकांच्या मते, मुस्लिम मतदार वेळोवेळी आपली भूमिका बदलत आले आहेत. पूर्वी मुस्लिम लीग, त्यानंतर समाजवादी पक्ष आणि आता AIMIM कडे या वर्गाचा कल झुकलेला दिसतो.
काँग्रेस आणि UBT ला फायदा
या निवडणुकीत काँग्रेससाठी निकाल दिलासादायक ठरले आहेत. पक्षाच्या विजयी उमेदवारांपैकी जवळपास 50 टक्के मुस्लिम असल्याने काँग्रेसमध्ये उत्साह आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या मते, मुस्लिम समाजाने परिपक्वतेने मतदान करत पक्षावर पुन्हा विश्वास दाखवला आहे.
शिवसेना (UBT) नेही मुस्लिम मतदारांमध्ये काही प्रमाणात आपली पकड वाढवली आहे. पक्षाने उभे केलेल्या 9 मुस्लिम उमेदवारांपैकी 3 जण विजयी झाले. यामुळे पक्षाला शहरातील काही भागात मुस्लिम समाजात आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळू शकते, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
हे नक्की वाचा: मुंबईच्या वेशीवर सत्तास्थापनेसाठी! शेख आणि पाटील ठरणार किंग मेकर... कोणीच बहुमतात नसल्याने सारे पर्याय खुले
समाजवादी पक्षाची घसरगुंडी
या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला मुस्लिम मतदारांनी अपेक्षित पाठिंबा दिला नाही, हे पक्षासाठी मोठे संकेत मानले जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम मतांवर अवलंबून असलेल्या पक्षांना हा धक्का आहे. निकालांमधून मुस्लिम मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही, हा स्पष्ट संदेश मिळतो.
विश्लेषकांच्या मते, यावेळी मुस्लिम समाजाने भाषणांपेक्षा स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य दिले. खराब पायाभूत सुविधा, अस्वच्छ परिसर आणि मूलभूत सोयीसुविधा हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. बदलासाठी मतदान करण्याची ही भूमिका सकारात्मक मानली जात असून, आगामी निवडणुकांवर याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.