Marathi News
मांसबंदीची वर्दी विरोधकांची मटण पार्टी, इम्तियाज जलील आणि आव्हाडांचा मांसाहारावर ताव

राज्यातल्या वेगवेगळ्या महापालिकांनी केलेल्या मांसबंदीचा निषेध करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ही अशी नॉनव्हेज पार्टी केली.  कल्याण-डोंबिवलीतही राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी नॉनव्हेज पार्टीचं आयोजन केलं होतं.

पूजा पवार | Updated: Aug 15, 2025, 07:52 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

आतिष भोईर आणि विशाल करोळे (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजीनगर / कल्याण : राज्यातील काही महापालिकांनी आज खाटीक खाणं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान याचाच निषेध म्हणून विरोधकांकडून नॉनव्हेज पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. संभाजीनगरात जलीलांनी मटणावर ताव मारत थेट पालिका आयुक्तांनाच निमंत्रण दिलं. तर कल्याण-डोंबिवलीत जितेंद्र आव्हाडांकडून चिकन-मटण खात प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्यात आला.

राज्यातल्या वेगवेगळ्या महापालिकांनी केलेल्या मांसबंदीचा निषेध करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ही अशी नॉनव्हेज पार्टी केली. स्वतः तर चिकन मटणावर ताव मारलाच, शिवाय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठीही मेजवानीची खुर्ची ठेवली. देशातला सर्वात मोठा सण साजरा करण्यासाठी नॉनव्हेज पार्टी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तिकडे कल्याण-डोंबिवलीतही राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी नॉनव्हेज पार्टीचं आयोजन केलं होतं. आव्हाडांनी पार्टीत मटण बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, कोळंबी आणि पापलेटवर ताव मारला. आव्हाडांनी नॉनव्हेज खाल्लं मात्र पार्टीचे व्हिडिओ सार्वजनिक केले नाहीत. पण मटणपार्टी करुन सरकारवर निशाणा साधलाय.

हेही वाचा : महिलेचा चोरुन व्हिडिओ काढला आणि... प्रांजल खेवलकरांचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा उघड

 

विरोधकांच्या मटण पार्टीवर भाजपनं टीकेची झोड उठवलीये. ज्यांनी ज्यांनी मांसबंदी झुगारुन मटणपार्टी केली ते हिंदुद्वेषी असल्याचा आरोप मस्त्य व बंदरविकासमंत्री नितेश राणेंनी केलीये.

सध्या श्रावण सुरु आहे. शिवाय पावसाचे दिवस असल्यानं फार कोणीही मांसाहार करत नाही. पण महापालिकांनी केलेल्या मांसबंदीमुळं विरोधकांना मांसाहार करण्याचा बहाणा मिळालाय, विरोधी पक्षांतील काही कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या निमित्तानं श्रावण अर्ध्यातच सोडल्याची खुमासदार चर्चा ऐकायला मिळाली.

