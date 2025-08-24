English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' म्हणणाऱ्या सुप्रियांना फडणवीस म्हणाले, 'याचं उत्तर...'

Eating Non Veg Supriya Sule Comment CM Fadnavis Reacts: नाशिकमध्ये सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या विधानाला फडणवीसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून उत्तर दिलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 24, 2025, 08:39 AM IST
मोजक्या शब्दांमध्ये दिलं उत्तर

Eating Non Veg Supriya Sule Comment CM Fadnavis Reacts: बारामतीच्या खासदार आणि राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळेंनी शनिवारी नाशिकमधील एका जाहीर कार्यक्रमात मांसाहारासंदर्भात केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. 'माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' असा सवाल करणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोजक्या शब्दांमध्ये उत्तर दिलं आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यात्मिक आघाडींनेही थेट शरद पवारांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंवर निशाणा साधला आहे.

सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणाल्या?

शनिवारी नाशिकच्या दिंडोरीच्या खेडगावमध्ये महात्मा फुलेंच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले. या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळेंनी रोखठोक भाषण करताना मांसाहारावरुन आक्षेप घेणाऱ्यांना सवाल केला. "माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' पुढे त्या म्हणाल्या की, आम्ही आमच्या पैशाचे मटण खातो, आम्ही कुणाचे मिंधे नाही," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. 

फडणवीसांचं मोजक्या शब्दांमध्ये उत्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर फडणवीसांनी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये, "याचे उत्तर मी देणार नाही, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी देतील," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. 

नक्की वाचा >> '..तर यांचा 10-12 वर्षांचा खेळ उघडा पडेल', Vote चोरी वादात राज ठाकरेंची उडी! 'मी शरद पवारांना..'

'शरद पवारांच्या मुलीकडून...'; भाजपा अध्यात्मिक आघाडीचा आक्रमक पवित्रा

भाजपा अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसलेंनी एक व्हिडीओ जारी करत सुप्रिया सुळेंवर निशाणा साधला आहे. "पांडुरंगाला मी मांसाहार केलेला चालतो हे बोलणं म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. आहो तुम्ही वारकरी परंपरेचा सन्मान करुन शकत नाही तर किमान अपमान तरी करु नका. शरद पवारांच्या मुलीकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार?" असा खोचक टोला भोसलेंनी लगावला.

FAQ

सुप्रिया सुळे यांनी मांसाहारासंदर्भात काय विधान केलं?
नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातील खेडगाव येथे महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? आम्ही आमच्या पैशाने मटण खातो, कुणाचे मिंधे नाही.”

सुप्रिया सुळे यांच्या विधानावर कोणता वाद निर्माण झाला?
सुप्रिया सुळे यांनी मांसाहार आणि पांडुरंग यांचा उल्लेख केल्याने त्यांच्या विधानावरून राजकीय आणि धार्मिक वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः वारकरी संप्रदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाला काय उत्तर दिले?
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “याचे उत्तर मी देणार नाही, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी देतील.”

