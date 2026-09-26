'माझ्या मुलाला फासावर लटकवा', बलात्कार प्रकरणी बडतर्फ पोलीस शैलेश पाटीलच्या आईनेच केली मागणी, 'त्याने अनेक मुलींचे...'

भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथे एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर, पोलीस शैलेश पाटील या बडतर्फ पोलीस अधिकाऱ्याचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, त्याची आई सुलोचना पाटील यांनी त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. आपला मुलगा दोषी आढळल्यास त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. शैलेशने आपला मानसिक व शारीरिक छळ केला असून, पैसा आणि मालमत्तेवरून आपल्यावर मारहाणही केली, असा दावा त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल आहे.
शैलेशने आपल्या डोक्यावर पिस्तूल रोखून मालमत्ता स्वतःच्या आणि आपल्या पत्नीच्या नावावर करण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी यापूर्वी पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती, परंतु योग्य कारवाई न झाल्यामुळे आपण न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याचे त्यांनी सांगितले. सुलोचना पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, मालमत्तेचा हा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
आपल्या पतीने खरेदी केलेली जमीन आणि इतर मालमत्ता शैलेशने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा दावा सुलोचना पाटील यांनी केला. त्यांनी आपल्या मुलावर कोट्यवधी रुपयांची रोकड आणि मालमत्ता हडपल्याचा आरोप केला. आपण आता मुलासोबत राहत नसून सध्या आपल्या मुलीच्या घरी राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पैसा आणि मालमत्तेवरून आपला मुलगा आपल्याला सतत त्रास देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, डान्स बारमध्ये खंडणी उकळणे आणि लोकांना धमकावणे यांसारख्या कृत्यांमध्ये शैलेशचा सहभाग असल्याचा आरोपही सुलोचना पाटील यांनी केला आहे.
सुलोचना पाटील यांनी आपल्या मुलावर आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, सध्याच्या प्रकरणातील पीडितेव्यतिरिक्त शैलेश पाटील याने इतर अनेक तरुणींसोबतही अशाच प्रकारचे कृत्य केले आहे. यावरून, अशा मुलाला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. भिवंडीतील कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या संदर्भात पोलीस शैलेश पाटीलचा शोध घेत असतानाच आईने हे विधान केले आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही आणि या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे.
सुलोचना पाटील यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याबाबतही गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, एका आयपीएस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी शैलेशने यापूर्वी एका गुन्ह्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली होती, ज्यामुळे त्याला तुरुंगवास भोगावा लागला. तुरुंगातील वास्तव्यानंतर आपला मुलगा बदलला, असा आरोप सुलोचना पाटील यांनी केला आहे. तसेच, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या कथित संरक्षणांमुळे शैलेशची हिंमत वाढली होती, असा दावाही त्यांनी केला.
आई सुलोचना पाटील यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी आपल्या मुलाच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रार करूनही कोणतीही योग्य कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप त्या करतात. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आपल्याकडे वैद्यकीय उपचारांसाठीही पैसे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. सुलोचना पाटील यांनी दावा केला की, जर आपल्याला न्याय मिळाला नाही, तर न्यायालयातच आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास आपण भाग पडू.
भिवंडीतील पडघा पोलीस ठाण्यात भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी शैलेश पाटील यांच्या विरोधात सामूहिक बलात्काराचा कथित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या दोन्ही आरोपींचा शोध घेत असून, त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आल्याचे समजते. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.