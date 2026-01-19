वसईच्या समुद्रात जहाजं गिळणारं रहस्यमय रिंगण? गूढ वाढलं; Video मुळे स्थानिक भयभीत

Mysterious Suspicious Water Rings Near Vasai: वसईजवळच्या समुद्रात एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील समु्द्रामध्ये रहस्यमय गोल रिंगण तयार झाल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मागील दीड आठवड्यांपासून हा प्रकार समुद्रात सुरु असून यामागील गूढ अजूनही उलगडलेलं नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 66 नॉर्टिकलवर अंतरावर मागील 10 दिवसांपासून समुद्रात गोल रिंगण तयार झाल्याचे दिसून आलं आहे. मासेमारी करुन किनाऱ्याकडे परत येताना वसईच्या स्थानिक मच्छीमारांना हे रिंगण दिसलं. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वसईतील बोट याच गोल रिंगणामध्ये अडकली होती. मात्र सुदैवाने ती बोट त्या रिंगणामधून बाहेर पडली त्यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
समुद्रातील इतर ठिकाणचे पाणी शांत असतानाच या ठराविक वर्तुळामध्येच पाणी असं रहस्यमयरित्या का हलचाल करत आहे? याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र मच्छिमार बांधवांकडून या ठिकाणी पाण्याखाली ज्वालामुखी असल्याचा अंदाज व्यक्त केली जात आहे.
पालघर जिल्हा हा भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. दरवर्षी इथं 200 हून अधिक सौम्य भूकंप होतात म्हणून आपत्ती विभागाकडूनही तपासणी करावी अशी मागणी समुद्र जीव रक्षक जनार्दन मेहेर यांनी केली आहे.
हे रिंगण आकाराने फारच लहान असून यामध्ये जहाजं गिळण्याइतकी क्षमता नाही. तरीही या ठिकाणावरुन बोटी नेणं टाळावं असं सुचवलं जातं. मुळात हे का होत आहे याचं कारण समोर आलेलं नाही. त्यामुळेच त्याच्या ताकदीची चाचपणी करण्याचं भलतं साहस करु नये हेच योग्य ठरेल असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.
या घटनेची संभाव्य कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:
भूकंपासारख्या भूगर्भीय क्रियांमुळे हे पाणी असं हलत असेल.
गॅस पाइपलाइनशी संबंधित गळती किंवा उत्सर्जन झाल्याने असं रिंगण तयार झालं असेल.
मात्र, हे रिंगण नेमकं कशामुळे तयार झालं याचा खुलासा झालेला नाही. स्थानिक मच्छिमारांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. प्रशासन आणि नौदल तपास य प्रकरणाचा तपास करत आहे.
समुद्रात असे रिंगण किंवा गोलाकार प्रवाह तयार होण्याची मुख्य कारणांमध्ये समुद्री प्रवाह आणि लाटांची हलचाल हे असू शकतं. समुद्रातील भरती-ओहोटी किंवा वाऱ्यामुळे पाणी गोलाकार फिरू लागते. याला 'एडीज' (eddies) म्हणतात. अशा वर्तुळांना मेसोस्केल रिंग्स म्हणूनही ओळखले जाते. असे पाण्याची रिंगणं कधी गरम किंवा थंड असू शकतात. काही ठिकाणी ही रिंगणं शेकडो किलोमीटर व्यासाचीही असतात. समुद्राच्या तळाशी भूकंप, ज्वालामुखी किंवा गॅस उत्सर्जन झाल्यास पाण्यात गोलाकार भोवरे तयार होऊ शकतात. यामुळे पाणी वर येऊन वर्तुळाकार आकारामध्ये उकळत असल्यासारखं हलत राहतं. जोरदार वारे किंवा चक्रीवादळामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावर गोलाकार प्रवाह तयार होतात. यामधूनही पाण्याची रिंगणं तयार होतात.