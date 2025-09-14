पुण्यात दर्ग्याच्या खाली सापडला रहस्यमयी बोगदा; हिंदू संघटनेकडून चौकशीची मागणी

Pune Dargah Tunnel found : पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे दर्ग्याच्या खाली रहस्यमयी बोगदा सापडला. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. चावडी चौकातील एका स्थानिक दर्ग्यात दुरुस्तीचे काम सुरू होते. यावेळी दर्ग्याची एक भिंत कोसळली. भिंतीच्या आत बोगद्यासारखी रचना दिसली. यामुळे परिसरात गोंधळ निर्माण झाला आणि हिंदू-मुस्लिम संघटना आमनेसामने आल्या.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक नगर पालिका परिषदेने दुरुस्तीसाठी सुमारे 60 लाख रुपये मंजूर केले होते. तथापि, या बांधकामासाठी सर्व अधिकृत परवानग्या घेतल्या गेल्या होत्या का, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. घटनेनंतर तणाव वाढू नये म्हणून मंचर शहरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.
न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत पुढील बांधकाम केले जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी नंतर सांगितले. वातावरण बिघडू नये आणि तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून शांतता राखण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाच्या नेत्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. त्याच वेळी, हिंदू संघटनांनी भिंतीच्या आतून बाहेर पडणाऱ्या बोगद्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि सत्य बाहेर आणण्याचा आग्रह धरला आहे. आता या भागातील लोकांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे आणि कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.
यासोबतच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने येथे पाळत ठेवली जात आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे की पोलिसांनी बोगद्याची पाहणी केली तेव्हा त्यामध्ये काही लाकडी वस्तू आढळल्या. पुरातत्व विभागाच्या पथकालाही परिसराची पाहणी करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. आता या प्रकरणावरून हिंदू-मुस्लिम संघटनांमध्ये तणाव आहे. एकीकडे हिंदू संघटना याची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे मुस्लिम संघटनांनी दर्ग्याला झालेल्या नुकसानीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.