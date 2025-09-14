English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात दर्ग्याच्या खाली सापडला रहस्यमयी बोगदा; हिंदू संघटनेकडून चौकशीची मागणी

 पुण्यातील एका दर्ग्याच्या दुरुस्तीदरम्यान भिंत कोसळली. यानंतर येथे एक बोगदा सापडला. यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम संघटनांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 14, 2025, 10:04 PM IST
पुण्यात दर्ग्याच्या खाली सापडला रहस्यमयी बोगदा; हिंदू संघटनेकडून चौकशीची मागणी

Pune Dargah Tunnel found : पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे  दर्ग्याच्या खाली रहस्यमयी बोगदा सापडला. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. चावडी चौकातील एका स्थानिक दर्ग्यात दुरुस्तीचे काम सुरू होते. यावेळी दर्ग्याची एक भिंत कोसळली. भिंतीच्या आत बोगद्यासारखी रचना दिसली. यामुळे परिसरात गोंधळ निर्माण झाला आणि हिंदू-मुस्लिम संघटना आमनेसामने आल्या.

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक नगर पालिका परिषदेने दुरुस्तीसाठी सुमारे 60 लाख रुपये मंजूर केले होते. तथापि, या बांधकामासाठी सर्व अधिकृत परवानग्या घेतल्या गेल्या होत्या का, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. घटनेनंतर तणाव वाढू नये म्हणून मंचर शहरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.

हिंदू संघटनांकडून बोगद्याची चौकशी करण्याची मागणी 

न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत पुढील बांधकाम केले जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी नंतर सांगितले. वातावरण बिघडू नये आणि तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून शांतता राखण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाच्या नेत्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. त्याच वेळी, हिंदू संघटनांनी भिंतीच्या आतून बाहेर पडणाऱ्या बोगद्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि सत्य बाहेर आणण्याचा आग्रह धरला आहे. आता या भागातील लोकांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे आणि कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.

यासोबतच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने येथे पाळत ठेवली जात आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे की पोलिसांनी बोगद्याची पाहणी केली तेव्हा त्यामध्ये काही लाकडी वस्तू आढळल्या. पुरातत्व विभागाच्या पथकालाही परिसराची पाहणी करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. आता या प्रकरणावरून हिंदू-मुस्लिम संघटनांमध्ये तणाव आहे. एकीकडे हिंदू संघटना याची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे मुस्लिम संघटनांनी दर्ग्याला झालेल्या नुकसानीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mysterious tunnel found under Dargah in PuneHindu organization demands inquiryपुणे दर्गापुणे दर्गा बोगदा

इतर बातम्या

पृथ्वीसोबत आणखी एक चंद्र गेल्या 60 वर्षांपासून लपून फिरतोय...

विश्व