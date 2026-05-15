/महाराष्ट्राच्या बॉर्डवर असलेले गोव्यातील रहस्यमय गाव! वर्षातील 11 महिने पाण्याखाली असते, फक्त 4 महिनेच पर्यटकांना इथं फिरता येते

गोव्यात एक अनोखे गाव आहे जे वर्षाचे 11 महिने पाण्याखाली बुडालेले असते. फक्त 4 महिने पर्यटकांना या गावात फिरता येते.
पणजी, रत्नागिरी, झी 24 तास, रवींद्र कोकाटे : निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या गोव्यात पर्यटनाची अनेक रूपे आपण पाहिली आहेत. मात्र,दक्षिण गोव्यातील 'कुरुडी' (Curdi) हे गाव म्हणजे इतिहास,भावना आणि विस्मयकारक निसर्गचक्राचा एक अद्भूत संगम आहे.वर्षातील तब्बल 11 महिने हे गाव साळावली धरणाच्या जलाशयाखाली पूर्णपणे बुडालेले असते, मात्र उन्हाळ्याच्या तीव्रतेने पाण्याची पातळी खालावली की,हे गाव पुन्हा एकदा जमिनीवर अवतरते.
एकेकाळी 'कुरुडी' हे कुशावती नदीच्या काठावर वसलेले एक अत्यंत संपन्न आणि समृद्ध कृषीप्रधान गाव होते. मात्र, 80 च्या दशकात साळावली धरणाच्या प्रकल्पामुळे हे संपूर्ण गाव पाण्याखाली गेले.इथल्या रहिवाशांना आपली घरे,जमीन आणि आठवणी मागे सोडून स्थलांतर करावे लागले.आज ४० वर्षांनंतरही, जेव्हा जेव्हा धरणातील पाणी कमी होते ,तेव्हा या गावाचे अवशेष बाहेर येतात. उन्हाळ्यात जेव्हा इथली जमीन कोरडी पडते, तेव्हा जुन्या घरांच्या भिंती,घरासमोरील तुळशी वृंदावन आणि विहिरींचे अवशेष पुन्हा एकदा दृष्टीस पडतात.
या गावाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे इथले सोमेश्वर मंदिर. एका टेकडीवर असलेले हे मंदिर आजही आपल्या अस्तित्वाची साक्ष देत दिमाखात उभे आहे. गावकरी आजही या मंदिराची निगा राखतात. इतकी वर्षे पाण्याखाली राहूनही मंदिराची वास्तू टिकून आहे,हे पर्यटकांसाठी मोठे कुतूहल ठरते.दरवर्षी गावकरी येथे एकत्र जमून 'कुरुडी महोत्सव' साजरा करतात, ज्यामुळे विखुरलेले समाजबांधव पुन्हा एकदा आपल्या मातीच्या आठवणींना उजाळा देतात.
कुरुडी गावाला केवळ निसर्गदत्तच नव्हे, तर सांस्कृतिक वारसाही लाभलेला आहे. महान शास्त्रीय गायिका 'पद्मविभूषण' मोगुबाई कुर्डीकर यांचे हे जन्मस्थान. त्यांच्या कन्या किशोरी आमोणकर यांचे बालपणही याच मातीत गेले. या महान कलावंतांच्या स्मृती आजही या गावाशी जोडलेल्या आहेत.
एप्रिल आणि मे महिना हा या गावाला भेट देण्यासाठी सर्वात योग्य काळ आहे. पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच मान्सूनच्या सरी सुरू होण्याआधी तुम्ही या 'बुडलेल्या गावाचा' अनुभव घेऊ शकता.
मडगावपासून हे गाव साधारण ३२ कि.मी. आणि राजधानी पणजीपासून ६६ कि.मी. अंतरावर आहे. साळावली धरणापासून ५ कि.मी. पुढे गेल्यावर तुम्ही या स्थळी पोहोचू शकता. कुरुडी हे केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून तो प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाचा आणि आठवणींचा जिवंत दस्तऐवज आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत काहीतरी वेगळे आणि ऐतिहासिक पाहायचे असेल, तर गोव्यातील या 'गायब होणाऱ्या' गावाला नक्कीच भेट दिली पाहिजे.