/साताऱ्यात 300 महिला तब्बल 45 मिनिटं एकमेकांना शिव्या घालत होत्या; पंचक्रोशीसमोर महाराडा; पोलिस फक्त पाहत राहिले

सातारा : डफडे, ताशा, शिंग आणि तुतारीच्या गजरात हातवारे, टाळ्यांचा कडकडाट आणि एकमेकींना शिव्यांची लाखोली वाहत सुखेड आणि बोरी गावातील सुमारे तीनशे महिलांनी नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी पारंपरिक ‘बोरीचा बार’ घालत अनोखी परंपरा यंदाही उत्साहात जपली. वातावरण दणाणून गेले होते. सुमारे पाऊण तास रंगलेल्या या आगळ्यावेगळ्या सोहळ्याला पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
सुखेड व बोरी या दोन गावांच्या दरम्यान असलेल्या ओढ्यात नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी दुपारी बारा वाजल्यानंतर दोन्ही गावांतील महिला एकत्र येऊन एकमेकींना हातवारे करीत शिव्यांची लाखोली वाहतात. पिढ्यान्पिढ्या सुरू असलेली ही अनोखी परंपरा यंदाही कायम राहिल्याने दोन्ही गावांतील महिलांमध्ये मोठा उत्साह होता. दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास सुखेड गावातील महिला डफडे, ताशा, शिंग आदी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात वाजतगाजत ओढ्याच्या काठावर दाखल झाल्या. हातवारे आणि टाळ्यांचा कडकडाट करीत त्यांनी ‘बोरीचा बार’ सुरू केला. त्याचवेळी बोरी गावातील काही महिला ओढ्याच्या दुसऱ्या बाजूला उपस्थित होत्या. त्यांनीही हातवारे करीत सुखेडच्या महिलांना प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली.
काही वेळातच बोरी गावातील महिलांचा मोठा समूह वाजतगाजत ओढ्याकडे आला आणि दोन्ही बाजूंच्या महिलांमध्ये पारंपरिक ‘बार’ रंगला. डफडे, ताशा, शिंग व तुतारीचे आवाज वाढत गेले तसा महिलांचा उत्साहही वाढत होता. टाळ्या वाजवत, हातवारे करीत दोन्ही बाजूंच्या महिला एकमेकींना आव्हान देत होत्या. यंदा ओढ्यात पावसाचे पाणी असल्याने ‘बोरीचा बार’ आणखी रंगला. पाण्यात उभे राहून महिला उत्साहात बार घालत होत्या. महिलांसोबतच हा अनोखा सोहळा पाहण्यासाठी आलेल्या बघ्यांचीही मोठी गर्दी झाली होती. गर्दी वाढत असल्याने महिला व बघ्यांना आवरण्यासाठी पोलिस व ग्रामस्थांची मोठी धांदल उडाली.
बघ्यांकडून होणाऱ्या चिथावणीमुळे महिलांचा उत्साह आणखी वाढत होता. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. काही वेळाने पोलिसांनी डफडे, ताशा आदी वाद्ये बंद करण्यास भाग पाडले. मात्र, वाद्यांचा आवाज बंद झाल्यानंतरही महिलांनी टाळ्या वाजवत व हातवारे करीत बार सुरूच ठेवला.
सुमारे पाऊण तास हा पारंपरिक सोहळा सुरू होता. बार संपल्यानंतरही दोन्ही गावांतील महिला सुमारे शंभर फुटांपर्यंत मागे वळून एकमेकींकडे पाहत हातवारे करीत बार घालतच आपापल्या गावाकडे रवाना झाल्या.