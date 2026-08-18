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साताऱ्यात 300 महिला तब्बल 45 मिनिटं एकमेकांना शिव्या घालत होत्या; पंचक्रोशीसमोर महाराडा; पोलिस फक्त पाहत राहिले

सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यात  बोरी आणि सुखेड गावातील महिलांचा बोरीचा बार रंगला. अनोखी प्रथा पाहण्यासाठी जिल्ह्यातून नागरिकांनी मोठी गर्दी  केली होती. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:13 PM IST
साताऱ्यात 300 महिला तब्बल 45 मिनिटं एकमेकांना शिव्या घालत होत्या; पंचक्रोशीसमोर महाराडा; पोलिस फक्त पाहत राहिले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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