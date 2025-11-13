महायुती तुटली! शिवसेना एकाकी, 'या' जिल्ह्यात भाजपा-राष्ट्रवादीची युती

रायगडात महायुतीत फूट पडली आहे. भाजप-राष्ट्रवादीविरोधात शिवसेना निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. कारण रायगडमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेना रायगडात एकाकी पडल्याचं चित्र आता पाहायला मिळत आहे.
महायुतीतले सख्खे मित्र असलेले शिवसेना आणि भाजप-राष्ट्रवादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकमेकांशी भिडणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात तर असंच चित्र आहे. रायगड जिल्ह्यात आधीपासूनच राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत विस्तव जात नव्हता. पण सत्तेत एकत्र असल्यानं कधीही एकमेकांविरोधात जाहीर भूमिका घेतली नव्हती. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत रायगडमध्ये महायुती तुटली आहे. कारण रायगडमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रायगडात आता शिवसेना
एकाकी पडली आहे.
लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी भाजप-राष्ट्रवादी
नगरपालिका निवडणूक एकत्र लढणार-तटकरे
पालकमंत्रिपदाची घोषणा झाल्यापासून रायगडमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये वादंग सुरू आहे. त्यामुळे रायगडात तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवतील जाईल याची शक्यता कमीच होती आणि झालंही तसंच. एकीकडे भाजप-राष्ट्रवादीची युतीची घोषणा झाल्यानं आता शिवसेना आपल्याच मित्रपक्षाविरोधात निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत. तसंच वेगळं लढण्याची भाषा कोणी करत असेल तर त्यांना जागा दाखवू असा इशारा भरत गोगावलेंनी दिला आहे.
रायगडात महायुतीमधील मित्रपक्षच आमनेसामने येणार आहेत, लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र लढल्यानंतर आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत रायगडात दोस्तीत कुस्ती पाहायला मिळणार आहे.