कोकणातल्या निवडणूक निकालात मोठा ट्विस्ट, अवघ्या 1 मताने जिंकला भाजपचा उमेदवार, जाणून घ्या!

Local Body Election Result: चिपळूण नगरपरिषदेत असाच रोमांचक निकाल लागला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 12:27 PM IST
1 मताने विजय

Maharashtra Local Body Election Result: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालाचे कल हळुहळू हाती येऊ लागले आहेत. आतापर्यंतच्या निकालात भाजपची सरशी अनेकदा विजय-पराभवाची मार्जिन खूप कमी असते. काही ठिकाणी उमेदवार शेकडो किंवा हजारो मतांनी जिंकतात, तर काहींना फक्त एक-दोन मतांचा फरक ठरवतो. कोकणातील यावेळची निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची होती. नगरपरिषदेच्या एका निकालात भाजप उमेदवाराचा 1 मताने विजय झालाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

चिपळूण नगरपरिषदेत असाच रोमांचक निकाल लागला. एका प्रभागात शुभम पिसे यांनी अवघ्या एका मताच्या फरकाने विजय मिळवला.चिपळूणमध्ये एकूण 26 प्रभाग आहेत आणि नगराध्यक्ष पदासाठी सात उमेदवार रिंगणात होते, तर नगरसेवकांसाठी 110 जणांनी लढत दिली.तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत भाजपच्या संतोष दाभाडे यांनी नगराध्यक्ष पद पटकावले. त्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार होत्या. त्यांच्या विजयात आमदार सुनील शेळके आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांचा मोठा वाटा असल्याचे दाभाडे यांनी सांगितले. याच निवडणुकीत मंत्री जयकुमार रावळ यांना धक्का बसला, कारण भाजपच्या रंजनी वानखेडे यांचा पराभव राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने केला.

देवळाली प्रवरा नगरपालिकेत भाजपने पुन्हा सत्ता कायम राखली. सत्यजित कदम यांनी नगराध्यक्ष पद मोठ्या फरकाने जिंकले. भाजपचे 14 नगरसेवक निवडून आले, तर काँग्रेसला 4 आणि वंचित बहुजन आघाडीला एक जागा मिळाली. माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांनी आपला गड मजबूत ठेवला.

संगमनेर नगरपालिकेत थोरात-तांबे गटाच्या मैथिली तांबे यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यांनी शिवसेना-भाजप युतीच्या सुवर्णा खताळ यांच्यावर हजारो मतांची लीड मिळवली. सेवा समितीचे 14 नगरसेवक विजयी झाले, तर महायुतीला अद्याप खाते उघडता आले नाही. उरलेल्या जागांची मतमोजणी सुरू आहे.

वडगाव मावळ नगरपंचायतेत प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जागेवर राष्ट्रवादीच्या सुनीता राहुल ढोरे यांनी भाजपच्या पूजा अतिश ढोरे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव केला. येथे नगराध्यक्ष पदासाठी चार उमेदवार होते, तर नगरसेवकांसाठी अनेक ठिकाणी थेट किंवा बहुरंगी लढती झाल्या. सासवडमध्ये विजयी उमेदवार आनंदी जगताप यांनी विकासाच्या मुद्द्यांवर जनतेने साथ दिल्याबद्दल आभार मानले आणि शहराचा कायापालट करण्याचे आश्वासन दिले. 

सिंधुदुर्गात निलेश राणे ठरले वरचढ

सिंधुदुर्गात कणकवली नगरपंचायतीतशहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर विजयी झाले असून या निवडणुकीमध्ये निलेश राणे वरचढ ठरले आहेत. तर, मंत्री नितेश राणेंना धक्का बसला आहे. सिंधुदुर्गात भाजपाच्या श्रद्धाराजे भोसले विजयी, 1000 मतांनी विजय. मालवणमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष उमेदवार ममता वराडकर एकहजार एकोणीस मतांनी विजयी. भाजपचा पराभव झाला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

