'कुटुंब एका बाजूला होतं...' सिंधुदुर्गातील विजयानंतर निलेश राणेंची पहिली प्रतिक्रिया; सर्वच सांगितलं!

Nilesh Rane 1st Reaction: नगरपंचायत, नगर परिषदेचे निकाल हळुहळू समोर येऊ लागले आहेत. यात भाजपची सरशी पाहायला मिळतेय. या निवडणुकीत कोकणच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष्य लागले होते. मतदानाच्या दिवसापर्यंत शिवसेना नेते निलेश राणे चांगलेच आक्रमक झालेले दिसले. त्यांनी भाजपवर पैसे वाटपाचा गंभीर आरोप केला होता. त्यामुळे निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार? याकडे लक्ष लागले होते. दरम्यान निलेश राणेंनी शिवसेनेकडे विजयश्री आणली असून विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले निलेश राणे? सविस्तर जाणून घेऊया.
सिंधुदुर्गात कणकवली नगरपंचायतीतशहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर विजयी झाले असून या निवडणुकीमध्ये निलेश राणे वरचढ ठरले आहेत. तर, मंत्री नितेश राणेंना धक्का बसला आहे. सिंधुदुर्गात भाजपाच्या श्रद्धाराजे भोसले विजयी, 1000 मतांनी विजय. मालवणमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष उमेदवार ममता वराडकर एकहजार एकोणीस मतांनी विजयी झाले आणि भाजपचा पराभव झाला.
हा जनतेचा विजय आहे. लोकांनी आशीर्वाद दिले. आमच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, सर्व नेत्यांमुळे हा विजय झालाय. हा एकट्याचा विजय कधीच नसतो. हा जनतेचा विजय आहे. आज विजयाचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाला जो काही धिंगाणा घालायचाय तो घालूद्या. एका डोळ्यात आनंद आणि दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू असल्याची प्रतिक्रिया निलेश राणे म्हणाले.
मालवणबद्दल आनंद आहे. पण कणकवलीत आमची लोक हरली त्याचे दख आहे. संदेश पारकर जिंकले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. कुटुंब एका बाजूला होतं आणि निवडणूक एका बाजूला होती. निवडणुका आहेत. कोणी जिंकत असतं कोणी हरत असतं. जनतेने आम्हाला निवडून दिलंय. आमची जबाबदारी वाढलीय. आजचा दिवस आनंदाचा असला तरी पुढची 5 वर्षे लोकांना अभिप्रेत असलेले काम करु, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ठाकरेंच्या गटाला यश मिळणारचं नव्हत. कारण कशासाठी निवडणूक जिंकायची हे त्यांना माहिती नव्हत. ते एकत्र लढले नाहीत. त्यांच्यात अंतर्गत गटबाजी होती. नेतृत्वाचा अभाव होता. त्यामुळे ते हरले अशा शब्दात त्यांनी टिका केली. एकनाथ शिंदेंचा मोठा वाटा या विजयात आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही निवडणूक लढलो.