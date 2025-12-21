English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'कुटुंब एका बाजूला होतं...' सिंधुदुर्गातील विजयानंतर निलेश राणेंची पहिली प्रतिक्रिया; सर्वच सांगितलं!

Nilesh Rane 1st Reaction: निलेश राणेंनी शिवसेनेकडे विजयश्री आणली असून विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 12:56 PM IST
निलेश राणे

Nilesh Rane 1st Reaction: नगरपंचायत, नगर परिषदेचे निकाल हळुहळू समोर येऊ लागले आहेत. यात भाजपची सरशी पाहायला मिळतेय. या निवडणुकीत कोकणच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष्य लागले होते. मतदानाच्या दिवसापर्यंत शिवसेना नेते निलेश राणे चांगलेच आक्रमक झालेले दिसले. त्यांनी भाजपवर पैसे वाटपाचा गंभीर आरोप केला होता. त्यामुळे निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार? याकडे लक्ष लागले होते. दरम्यान निलेश राणेंनी शिवसेनेकडे विजयश्री आणली असून विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले निलेश राणे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सिंधुदुर्गात कणकवली नगरपंचायतीतशहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर विजयी झाले असून या निवडणुकीमध्ये निलेश राणे वरचढ ठरले आहेत. तर, मंत्री नितेश राणेंना धक्का बसला आहे. सिंधुदुर्गात भाजपाच्या श्रद्धाराजे भोसले विजयी, 1000 मतांनी विजय. मालवणमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष उमेदवार ममता वराडकर एकहजार एकोणीस मतांनी विजयी झाले आणि भाजपचा पराभव झाला.

काय म्हणाले निलेश राणे?

हा जनतेचा विजय आहे. लोकांनी आशीर्वाद दिले. आमच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, सर्व नेत्यांमुळे हा विजय झालाय. हा एकट्याचा विजय कधीच नसतो. हा जनतेचा विजय आहे. आज विजयाचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाला जो काही धिंगाणा घालायचाय तो घालूद्या. एका डोळ्यात आनंद आणि दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू असल्याची प्रतिक्रिया निलेश राणे म्हणाले.

कोकणातल्या निवडणूक निकालात मोठा ट्विस्ट, अवघ्या 1 मताने जिंकला भाजपचा उमेदवार!

मालवणबद्दल आनंद आहे. पण कणकवलीत आमची लोक हरली त्याचे दख आहे. संदेश पारकर जिंकले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. कुटुंब एका बाजूला होतं आणि निवडणूक एका बाजूला होती. निवडणुका आहेत. कोणी जिंकत असतं कोणी हरत असतं. जनतेने आम्हाला निवडून दिलंय. आमची जबाबदारी वाढलीय. आजचा दिवस आनंदाचा असला तरी पुढची 5 वर्षे लोकांना अभिप्रेत असलेले काम करु, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका

ठाकरेंच्या गटाला यश मिळणारचं नव्हत. कारण कशासाठी निवडणूक जिंकायची हे त्यांना माहिती नव्हत. ते एकत्र लढले नाहीत.  त्यांच्यात अंतर्गत गटबाजी होती. नेतृत्वाचा अभाव होता. त्यामुळे ते हरले अशा शब्दात त्यांनी टिका केली. एकनाथ शिंदेंचा मोठा वाटा या विजयात आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही निवडणूक लढलो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

