Marathi News
Nagaradhyaksha Reservation: 34 नगरपरिषदा OBC महिला तर 17 अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित! ही घ्या यादी

Nagaradhyaksha Reservation 2025 Draw: नगराध्यक्षपद आरक्षणाची सोडत सोमवारी मंत्रालयात काढण्यात आली. जाणून घ्या कोणत्या नगरपरिषदा कोणसाठी राखीव ठेवण्यात आल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 6, 2025, 01:25 PM IST
Nagaradhyaksha Reservation: 34 नगरपरिषदा OBC महिला तर 17 अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित! ही घ्या यादी
नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Maharashtra Local Body Election Nagarpalika and Nagarparishad Reservation News: राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या (Jilha Parishad) अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण सोमवारी जाहीर झालं आहे. नगराध्यक्षपद आरक्षणाची (Nagarpalika and Nagarparishad Reservation) सोडत सोमवारी मंत्रालयात काढण्यात आली. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींना सोडतीवेळी हजर राहण्यासाठी पत्र असतील असं आधीच सांगण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणे अनेक कार्यकर्त्यांनी या सोडतीच्या वेळी गर्दी केली होती. 

67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगरपरिषदा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित

या सोडतीमध्ये पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये 67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगरपरिषदा या ओबीसी महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या नगरपरिषदांची यादीच जाहीर करण्यात आली आहे. ओबीसी महिला आरक्षित नगरपरिषदा कोणत्या आहेत ते पाहूयात...

  • भगूर - ओबीसी महिला 
  • इगतपुरी - ओबीसी महिला 
  • विटा - ओबीसी महिला 
  • बल्हारपूर - ओबीसी महिला 
  • धाराशिव - ओबीसी महिला 
  • भोकरदन - ओबीसी महिला 
  • जुन्नर - ओबीसी महिला 
  • उमरेड - ओबीसी महिला 
  • दौडं - ओबीसी महिला 
  • कुळगाव बदलापूर - ओबीसी महिला 

 

  • हिंगोली - ओबीसी महिला 
  • फुलगाव - ओबीसी महिला 
  • मुरुड जंजीरा - ओबीसी महिला 
  • शिरूर - ओबीसी महिला 
  • काटोल - ओबीसी महिला 
  • माजलगाव - ओबीसी महिला 
  • मूल - ओबीसी महिला 
  • मालवण - ओबीसी महिला 
  • देसाईगंज - ओबीसी महिला 
  • हिवरखेड - ओबीसी महिला 

 

  • अकोट - ओबीसी महिला 
  • मोर्शी - ओबीसी महिला 
  • नेर- नवाबपूर - ओबीसी महिला 
  • औसा - ओबीसी महिला 
  • कर्जत - ओबीसी महिला 
  • देगलूर - ओबीसी महिला 
  • चोपडा - ओबीसी महिला 
  • सटाणा- ओबीसी महिला 
  • दोंडाईचा वरवडे - ओबीसी महिला 
  • बाळापूर - ओबीसी महिला 

 

  • रोहा - ओबीसी महिला 
  • कुरडुवादी - ओबीसी महिला 
  • धामणगावरेल्वे - ओबीसी महिला 
  • वरोरा - ओबीसी महिला

अनुसूचित जाती महिला आरक्षण

33 नगरपरिषदापैकी 17 नगरपरिषदासाठी अनुसूचित जाती महिला आरक्षण जाहीर झालं आहे. या नगपरिषदांची यादी पाहूयात...

  • देऊळगावराजा - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • मोहोळ - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • तेल्हारा - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • ओझर - महिला प्रवर्ग आरक्षित
  • वानाडोंगरी - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • भुसावळ - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • घुग्गूस - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • चिमूर - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • शिर्डी - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • सावदा- महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • मैनदर्गी - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • दिगडोहदेवी - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • दिग्रस- महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • अकलूज - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • बीड - महिला प्रवर्ग आरक्षित 
  • शिरोळ - महिला प्रवर्ग आरक्षि

जमातीमध्ये प्रवर्गात नगरपरिषदांसाठी महिला आरक्षण खालीलप्रमाणे- 

अनुसूचित जमातीमध्ये प्रवर्गात या नगरपरिषदांसाठी महिला आरक्षण जाहीर झालं आहे.

  • भडगाव (जळगाव)
  • वणी 
  • पिंपळनेर (धुळे) 
  • उमरी (नांदेड) 
  • यवतमाळ 
  • शेंदूरजनघाट

निवडणुका कधी?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर घेण्याच्या हालचाली सुरू असून प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक पूर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जात आहेत.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

