Nagaradhyaksha Reservation: 34 नगरपरिषदा OBC महिला तर 17 अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित! ही घ्या यादी

Maharashtra Local Body Election Nagarpalika and Nagarparishad Reservation News: राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या (Jilha Parishad) अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण सोमवारी जाहीर झालं आहे. नगराध्यक्षपद आरक्षणाची (Nagarpalika and Nagarparishad Reservation) सोडत सोमवारी मंत्रालयात काढण्यात आली. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींना सोडतीवेळी हजर राहण्यासाठी पत्र असतील असं आधीच सांगण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणे अनेक कार्यकर्त्यांनी या सोडतीच्या वेळी गर्दी केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर घेण्याच्या हालचाली सुरू असून प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक पूर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जात आहेत.