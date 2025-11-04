मोठी बातमी! बारामतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जय पवार?, अजित पवारांची पॉवरफुल खेळी

Jay Pawar : बारामतीच्या राजकारणाच्या आखाड्यात आणखी एका पवाराची एंट्री होण्याची शक्यता आहे. बारामतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जय पवार उतरण्याची शक्यता आहे. जय पवारांच्या निवडणुकीच्या राजकारणात एंट्रीची हीच योग्य वेळ असल्याचं राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सांगू लागलेत. जय पवार नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरणार का याची उत्सुकता बारामतीकरांना लागलीये.
बारामतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जय पवार?
जय पवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार?
शरद पवारांच्या पक्षाचा कोण असणार उमेदवार?
बारामतीच्या पवार घराण्यातला आणखी एक तरुण निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रीय होण्यासाठी सज्ज होतोय. अजित पवारांचे धाकटे सुपूत्र आणि पार्थ पवारांचे लहान भाऊ जय पवार यांची निवडणुकीच्या राजकारणात धडाक्यात एंट्री होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून बारामतीत अजितदादा आणि सुनेत्रा पवारांच्या स्थानिक राजकारणाची धुरा सांभाळणारे जय पवार थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. बारामती नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीत अनेक इच्छुक आहेत. या इच्छुकांच्या साठमारीत विरोधकांना फायदा होऊ नये म्हणून सर्वसहमतीचा उमेदवार म्हणून जय पवारांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरवलं जाऊ शकतं. राष्ट्रवादीचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपनं बारामतीत आपली भूमिका जाहीर केली नसली तरी जय पवारांच्या पाठिंब्यासाठी अजितदादा भाजपकडे शब्द टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जय पवार थेट निवडणुकीच्या राजकारणात नवखे असले तरी राजकारणात ते अजिबात नवखे नाहीत.
अजित पवारांच्या प्रचाराची धुरा जय पवारांकडं
बारामतीत जय पवारांचा मोठा जनसंपर्क आहे
कबड्डी, कुस्ती स्पर्धांच्या आयोजनात जय पवार आघाडीवर
जय पवारांनी दुबईपर्यंत आपला व्यवसाय वाढवलाय
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत स्वतःला आजमावण्याची शक्यता
अजितदादा जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल असं आतापासूनच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सांगू लागलेत. जय पवारांच्या निवडणुकीच्या एंट्रीची बारामतीत चर्चा सुरु असताना राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाकडून सामान्य कार्यकर्त्याचं नाव पुढं केलं जाण्याची शक्यता आहे. पवार घराण्यातील दुसरा कोणी व्यक्ती जय पवारांच्या विरोधात उभं राहण्याची शक्यता कमी असल्याचं जाणकार सांगू लागलेत. जय पवारांच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवर बोलताना त्यांच्या आत्या सुप्रिया सुळेंनी अगदी सावध भूमिका घेतलीये
पार्थ पवारांची राजकीय एंट्री चुकली होती. जय पवारांबाबत ती चूक अजित पवार करणार नाही. बारामतीचा हा तरुण पैलवान यंदा होमग्राऊंडवर धडाक्यात एंट्री करणार याची चर्चा निवडणुकीच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरु झालीय.