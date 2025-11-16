English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nagpur Crime News: नागपूरमध्ये दिवसाढवळ्या एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 16, 2025, 08:46 AM IST
मुलाच्या बर्थ-डेची तयारी करतानाच गाठले अन्...; नागपुरात भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाची दिवसाढवळ्या हत्या
Nagpur Crime News: नागपुरात शनिवारी भरदिवसा धारदार शस्त्राने वार करत भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाची हत्या करण्यात आली आहे. सचिन उर्फ सोनू साहू असं मयत व्यक्तीचे नाव आहे. यशोधरा पोलीस स्टेशन स्टेशनच्या हद्दीतील कांजी हाऊस येथे हा थरार घडला आहे. 

सचिन साहू असं मृताचं नाव असून तो उत्तरं नागपुरातील वार्डचा अध्यक्ष होता. जुन्या पैशाच्या देवाण घेवाणचा वादातून हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मृतक सचिनच्या मुलाचा वाढदिवस होता. तो मुलाच्या वाढदिवसाच्या तयारीचे साहित्य आणण्यासाठी बाहेर गेला होता. घरी परतत असतानाच वाटतेच कांजी हाऊस परिसरात त्याची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

दोन दुचाकींवर आलेले चार मारेकरी पूर्ण तयारीनिशी आल्याचा संशय पोलिसांना आहे. सोनुच्या खूनानंतर चौघेही फरार झाले असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. आर्थिक वादातून खून झाल्याचे प्राथमिक तपासात निदर्शनास आल्याचे पोलिसांनी म्हटलं आहे. काही संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठीदेखील बोलवले होते.

मारेकरी नेमके कोण होते? हत्येमागाचे नमेके कारण काय? याचा तपास सुरू असून आजूबाजूच्या परिसरात सीसीटीव्ही तपासात आरोपीचा मागोवा घेत आहेत. तीन ते चार जण असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसंच, मृतक सचिन शाहूचा गणपतीच्या दरम्यान काही लोकांशी वाद झाला होता त्यामुळे याच्या हत्येमागे त्या लोकांचा समावेश असल्याचा आरोप मृतकाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

FAQ

प्रश्न 1: नागपुरात शनिवारी कोणत्या व्यक्तीची भरदिवसा हत्या करण्यात आली आहे?

उत्तर: सचिन उर्फ सोनू साहू या भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाची धारदार शस्त्राने वार करत भरदिवसा हत्या करण्यात आली आहे.

प्रश्न 2: ही घटना नागपुरात कोणत्या ठिकाणी घडली?

उत्तर: यशोधरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील कांजी हाऊस परिसरात हा थरार घडला आहे.

प्रश्न 3: मृत सचिन साहू कोणत्या पक्षाचे व कोणत्या भागाचे अध्यक्ष होते?

उत्तर: मृत सचिन साहू हे उत्तर नागपुरातील भाजपचे वॉर्ड अध्यक्ष होते.

प्रश्न 4: हत्येमागे प्राथमिक संशयित कारण काय आहे?

उत्तर: प्राथमिक तपासात, ही हत्या जुन्या पैशाच्या देवाण-घेवाणीच्या वादातून झाली असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

