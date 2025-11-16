मुलाच्या बर्थ-डेची तयारी करतानाच गाठले अन्...; नागपुरात भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाची दिवसाढवळ्या हत्या

Nagpur Crime News: नागपुरात शनिवारी भरदिवसा धारदार शस्त्राने वार करत भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाची हत्या करण्यात आली आहे. सचिन उर्फ सोनू साहू असं मयत व्यक्तीचे नाव आहे. यशोधरा पोलीस स्टेशन स्टेशनच्या हद्दीतील कांजी हाऊस येथे हा थरार घडला आहे.
सचिन साहू असं मृताचं नाव असून तो उत्तरं नागपुरातील वार्डचा अध्यक्ष होता. जुन्या पैशाच्या देवाण घेवाणचा वादातून हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मृतक सचिनच्या मुलाचा वाढदिवस होता. तो मुलाच्या वाढदिवसाच्या तयारीचे साहित्य आणण्यासाठी बाहेर गेला होता. घरी परतत असतानाच वाटतेच कांजी हाऊस परिसरात त्याची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
दोन दुचाकींवर आलेले चार मारेकरी पूर्ण तयारीनिशी आल्याचा संशय पोलिसांना आहे. सोनुच्या खूनानंतर चौघेही फरार झाले असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. आर्थिक वादातून खून झाल्याचे प्राथमिक तपासात निदर्शनास आल्याचे पोलिसांनी म्हटलं आहे. काही संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठीदेखील बोलवले होते.
मारेकरी नेमके कोण होते? हत्येमागाचे नमेके कारण काय? याचा तपास सुरू असून आजूबाजूच्या परिसरात सीसीटीव्ही तपासात आरोपीचा मागोवा घेत आहेत. तीन ते चार जण असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसंच, मृतक सचिन शाहूचा गणपतीच्या दरम्यान काही लोकांशी वाद झाला होता त्यामुळे याच्या हत्येमागे त्या लोकांचा समावेश असल्याचा आरोप मृतकाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
