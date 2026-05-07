/Nagpur Crime: मुरुम माफियांना एवढा माज येतो कुठून? कारवाईला गेलेल्या तहसीलदारांना जेसीबीला लटकवत नेलं

Nagpur Crime: नागपुरात मुरुम माफियांनी उच्छाद मांडलाय. कारवाईसाठी गेलेल्या नायाब तहसीलदारांवर हल्ला करण्यापर्यंत या मुरुम माफियांची मजल गेलीये.नागपुरातील कुही तालुक्यातील बोरी नाईक परिसरात अशीच एक घटना घडलीये. काय आहे नेमके प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
नागपुरातील मुरुम माफियानं थेट नायाब तहसीलदारांवर जीवघेणा हल्ला केला. नागपुरात मुरुम माफियांनी धुमाकुळ घातलाय. महसूल विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवत नागपुरात सध्या अवैध मुरुम उत्खननाचा धंदा जोरात सुरु आहे. या मुरुम माफियांना कुणाचंही भय राहिलेलं नाहीये.कारण तहसीलदारांवर जेसीबी घालण्या इतपत या मुरुम माफियांची मजल गेलीये.
नागपूरच्या कुही तालुक्यात बोरी नाईक परिसरात अवैध उत्खननाची माहिती मिळताच नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी या मुरुम माफियांना अडवण्याचा प्रयत्न केला असता मुरुम माफियांनी जेसीबी न थांबवता नायाब तहसीलदारांना जेसीबीला लटकवत चार किलोमीटर पर्यंत फरफटत नेलं.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी या मुरुम माफियाला अटक केलीये.
दरम्यान जर तहसीलदारांवरच असे हल्ले होत असतील तर महसूलमंत्री काय करत आहेत असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारेंनी उपस्थित केलाय. तर तहसीलदारांवर हल्ला कारण्यांना आम्ही सोडणार नाही असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिलाय.
वाळूमाफिया, मुरुम माफियांकडून तहसीलदारांवर झालेल्या हल्ल्यांची घटना नवी नाही. या पूर्वीही महसूल अधिकारी, कर्मचा-यांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्यात. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची गरज आहे.
नागपुरातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीय.इंस्टाग्रामवर झालेली ओळख, त्यातून वाढलेलं प्रेम आणि त्याच प्रेमातून निर्माण झालेला त्रिकोण. यामुळे एका 17 वर्षांच्या मुलाला आपला जीव गमवावा लागलाय. एका मुलीवरून 2 अल्पवयीन मुलांमध्ये वाद झाला. आणि हा वाद इतका टोकाला गेला की एकानं दुसऱ्याची भोसकून हत्या केली.एकमेकांवर प्रेम असणं आणि एकमेकांवर प्रेम करणं ही रम्य कल्पना आहे. पण एकाच मुलीवर दोघांचं प्रेम जडल्यानं त्याचा खुनी शेवट झालाय. नागपुरात 17 वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलाची दुस-या अल्पवयीन मुलानं हत्या केलीय. हत्येचं कारण ठरलंय, प्रेमाचा त्रिकोण. 17 वर्षांच्या मुलाची इन्स्टाग्रामवर एका मुलीशी ओळख झाली. ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं. त्याचवेळी मुलीवर एकतर्फी प्रेम करणा-या दुस-या मुलालाही याची माहिती मिळाली. त्यानं मृत मुलाला वाजपेयी नगरमध्ये रात्री भेटायला बोलावलं. त्या दोघांमध्ये मैत्रीणीवरुन बाचाबाची झाली. या रागातून एका मुलानं दुस-याची भोसकून हत्या केली.हत्येनंतर आरोपी फरार झालाय. पोलिसांनी आरोपीला पकडण्यासाठी पोलीस पथकं वेगवेगळ्या ठिकाणी रवाना केलीयेत. पोलिसांनी सोशल मीडियावरील चॅटची तपासणी केली असता ही हत्या प्रेमाच्या त्रिकोनातून झाल्याची माहिती समोर आलीये. हत्या झालेला आणि हत्या करणारा दोघंही अल्पवयीन मुलं आहेत. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असताना प्रेमातील यश-अपयश पचवण्याची हिंमत तरुणाईत राहिलेली नाही. नागपुरातील हा खून त्याचाच परिपाक आहे. त्यामुळं पालकांनो मुलं कुणाशी बोलतात, कुणासोबत फिरतात यावर लक्ष ठेवा.