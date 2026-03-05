English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिलेनं पतीच्या साथीनं प्रियकराला संपवलं; नागपुरात दिवसाढवळ्या घडली रक्तरंजित घटना

Nagpur Crime News : महाराष्ट्रात घडणाऱ्या गुन्हेगारी कृत्यांनी पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा ऐरणीवर आणला असून, आता मुख्यमंत्र्यांच्याच नागपुरात घडलेल्या एका घटनेमुळं सर्वत्र खळबळ माजली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 06:35 PM IST
महिलेनं पतीच्या साथीनं प्रियकराला संपवलं; नागपुरात दिवसाढवळ्या घडली रक्तरंजित घटना
(छाया सौजन्य/ एआय) | nagpur crime news women killed ex lover with help of husband

सुमित ठाकरे, झी मीडिया, नागपूर : (Nagpur Crime News) प्रेमाच्या आणाभाका घेत जिथं अनेकदा जोडपी आयुष्यभराची साथ देण्यासाठी कटीबद्ध राहतात, तेच प्रेम जीवनाच्या एका वळणावर अनपेक्षित कृत्यसुद्धा करवून घेतं. नागपूरमध्ये घडलेल्या एका घटनेतून, प्रेमाच्या नात्याची अशीच एक बाजू पाहायला मिळाली, जिथं पतीच्या साथीनं एका महिलेनं पूर्वाश्रमीच्या प्रियकराला संपवण्याची घटना घडली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिवसाढवळ्या हत्येचा थरार...

नागपूर जिल्ह्यातील खापरखेडा परिसरात दिवसाढवळ्या हत्येचा थरार घडल्याचं पाहायला मिळालं आणि परिसरात एकच खळबळ माजली. खापरखेडा परिसरातील कोराडी रोडवर पती पत्नीकडून एका तरुणाची धारदार चाकूने हत्या करण्यात आली. सागर वानखेडे असं मृत तरुणाचं नाव असून आरोपी पत्नी सोनाली गजभिये आणि पती राजू गजभिये यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Iran Israel War: सायलेंट किलर 'मोसाद'चे हेर कतारमध्ये? बॉम्ब हल्ल्यासंदर्भातील गोपनीय माहिती समोर 

सोनाली आणि सागरचे लग्नापूर्वी प्रेमसंबंध होते, मात्र सोनालीने राजू गजभियेशी लग्न केलं आणि त्यांना दोन मुलंही आहेत. परंतु सोनाली आणि सागर लग्नानंतरही संपर्कात होते.  राजु गजभिये यांनी खापरखेडा पोलीस ठाण्यात त्यासंदर्भातील तक्रार केली होती. सागर होळीनिमित्त पुण्याहून गावी आला होता. यादरम्यान त्याने सोनालीला इंस्टाग्रामवरून भेटण्यासाठी मॅसेज केला. गुरुवार 5 मार्च, 2026 रोजी सकाळी दहा वाजता सागर आणि सोनाली एकाच बाईकवरून गेले असता सोनालीने रस्त्यात मुद्दाम तिची पर्स खाली टाकली.

बाईक थांबताच असं काही घडलं की...

सागरने बाईक थांबवताच सोनालीने सोबत नेलेल्या चाकूने त्याच्यावर दोन वार केले. त्यानंतर राजू गजभिये पाठलाग करत तिथे पोहचला त्यानेही सागरवर अनेक वार केले. यामध्ये गंभीररित्या जखमी झालेल्या सागरचा जागीच मृत्यू झाला. सदर धक्कादायक घटनेनंतर आरोपी पती - पत्नीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, या प्रकरणी कोराडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू करण्यात आला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
nagpur crimenagpur newsmarathi newscrime news latest updatenews

इतर बातम्या

Ind vs Eng : विधिमंडळात भारत - इंग्लंड सामन्यावरून आमदारांच...

स्पोर्ट्स