Nagpur Crime : 'आईसोबत पळून लग्न केलं अन् माझं...' पुतण्याचा काकावर राग अनावर, असा घेतला बदला

Nagpur Horrible Crime : नागपूरमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका पुतण्यानेच काकाची हत्या केली आहे. यामुळे परिसर हादरुन गेला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 7, 2025, 07:24 PM IST
Nagpur Crime : 'आईसोबत पळून लग्न केलं अन् माझं...' पुतण्याचा काकावर राग अनावर, असा घेतला बदला

आईसोबत काकाने पळून लग्न केल्यामुळे माझं आयुष्य उद्धवस्त झाल्याचं सांगत पुतण्याने काकाला अतिशय गंभीर पद्धतीने संपवलं आहे. हा प्रकार अक्षरशः हादरवून टाकणारा आहे. पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडला आहे. 22 वर्षीय पुतणा कुणाल देवेंद्र कुंभारेने 42 वर्षीय गोमा कृष्णराव कुंभारे याची क्रूरपणे हत्या केली आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी कुणालच्या आईचे काका गोमा कुंभारेसोबत संबंध असून त्यांनी पळून जाऊन लग्न केलं होतं. काकानेच आईला पळवून नेल्यामुळे आपलं आयुष्य उद्धवस्त झाल्याची भावना आणि प्रचंड राग आरोपीच्या मनात होता. यामुळेच त्याने हे क्रूरकृत्य केल्याच सांगण्यात येत आहे. 

आरोपी कुणाल त्याच्या वडिलांसोबत राहतो. काकानेच आईला पळवून नेल्यामुळे घरात गुंतागुंतीचं आणि तणावाच वातावरण होतं. अशामध्ये आरोपी कुणाल काकाला सतत 'तुला पाहून घेईन' अशी धमकी देत असे. एक दिवस अखेर आरोपीने काकाला गाठलं अन् टोकाचं पाऊल उचललं. 

गुरुवारी दुपारी दोघांमध्ये वाद झाला त्यानंतर सायंकाळी काका घरात नसल्याचं पाहून तो घाटाजवळ पोहोचला. तिथे काका गोमा कुंभारे दिसताच त्यांच्यात पुन्हा वाद धाला. यावेळी संपाताच्या भरात कुणालने खिशातून चाकू काढून काकाच्या छातीवर, मान आणि पोटावर वार केल्याच पोलिसांनी सांगितलं. 

नेमके काय घडले?

22 वर्षीय मुलाने आपल्या काकाला खून केले, कारण त्या काकाने त्याच्या आईसोबत पळून लग्न केल्याचा आरोप आहे.

मृतक आपल्या आईसोबत अनेक वर्षे रहिवासी संबंधात होते असेही बातमीमध्ये म्हटले आहे. 

हा खून नागपूरमधील तळमाळे लेआउट भागात झाला आहे असा उल्लेख आहे. 

आरोपी आणि मृतकाचा संबंध काय? 

आरोपी युवक आणि त्याचे साथीदार यांनी काकाचा मागोवा घेऊन, अनेक वेळा योजना बनवून हा खून केल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस यंत्रणेकडून मिळाली आहे. 

कोण आहेत प्रमुख व्यक्ती?

मृत व्यक्ती — ४५ वर्षांचा ट्रक ड्रायव्हर, नाव ‘गोमा कुंभारे’ असा आहे असे काही वृत्तात सांगितले आहे.
आरोपी — २२ वर्षीय ‘कुणाल कुम्भारे’ असा नाव आहे असे त्या वृत्तात आहे.
मृत व्यक्तीचा आणि आरोपीचा नातेवाईक संबंध ‘काका-भाचा’ असा आहे (मुलगा ⇔ काका) आणि मृत काका ही मुलाच्या आईसोबत संबंधात होते.

