तुम्ही बाजारातून सुट्टं दही आणता?; 'या' शहरातून जप्त करण्यात आलं 4 लिटर भेसळयुक्त दही

अमर काणे, झी 24 तास नागपूर : तुम्हाला दही आवडत असेल आणि तुम्ही बाजारात मिळणारं सुट्टं दही बिनधास्त आणून खात असाल तर सावध व्हा. कारण बाजारातून आणलेलेलं दही तुमच्या आरोग्याला मोठा धोका पोहचवू शकतं. नागपुरात अन्न आणि औषध प्रशासनाने अस्वच्छ आणि गंजलेल्या पत्र्याच्या डब्यात तयार केलेलं दही जप्त केलंय. तब्बल साडे चार हजार किलो दही जप्त करण्यात आलंय.
जेवणासोबत थोडंसं दही असलं की जेवण कसं आनंदात होतं. बऱ्याच जणांना रोजच्या जेवणात दही हे हवंच असतं. धावपळीच्या जीवनात सर्वांनाच दही घरी बनवणं जमतंच असं नाही. त्यामुळे आपण बाजारात मिळणारं दही घरी आणतो. मात्र तुन्ही बाजारातून सुट्ट दही विकत आणत असाल तर सावधान. कारण बाजारातील हे सुट्टं दही मोठ्या आजाराला निमंत्रण देण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नागपूरमध्ये अशाच अस्वच्छ आणि गंज चढलेल्या पत्र्याच्या डब्यांमध्ये तयार केलेलं दही जप्त करण्यात आलंय. नागपूर शहरातील दही बाजारात अन्न आणि औषध प्रसाधन विभागाने अस्वच्छ आणि आरोग्य अपायकारक असलेले दही जप्त केलंय. जबलपूर येथून आलेले तब्बल 277 पीपी म्हणजेच 4 हजार 431 किलो दही जप्त करण्यात आलंय. या दह्याची किंमत तब्बल 1 लाख 77 हजारांच्या घरात आहे.
दही दुध किंवा कोणत्याही दुग्धजन्य पदार्थ बाजारातून विकत घेताना प्रत्येकाने काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनीही दिलाय. अन्यथा आपल्याला याचे गंभीर परिणाम भोगावेल लागण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही डॉक्टरांनी दिलाय.
- दही विरजण लावण्यासाठी स्टील, माती किंवा सिरॅमिटच्या भांड्याचा वापर करावा
- या भांड्यांचा वापर केल्याने दही चांगले लागतं आणि दह्यामध्ये चिकटपणा येतो
- हे भांडे अल्कधर्मी आणि सच्छिद्र असते, जे जिवाणूंना वाढण्यासाठी योग्य असतं
त्यामुळे अयोग्य आणि अस्वच्छ पद्धतीने बनवलेलं दही आरोग्यासाठी घातक आङेच शिवाय ते खाणाऱ्याच्या जीवावरही बेतू शकतं. त्यामुळे तुम्ही बाजारातून जर सुट्ट दही खरेदी करत असाल तर आता काळजी घ्या. कारण प्रश्न तुमच्या आरोग्याचा आहे.
१. नागपूरमध्ये दही जप्तीची घटना काय आहे?
नागपूरमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जबलपूर येथून आलेले अस्वच्छ आणि गंजलेल्या पत्र्याच्या डब्यात तयार केलेले दही जप्त केले. एकूण 277 पीपी (4,431 किलो) दही जप्त करण्यात आले, ज्याची किंमत सुमारे 1 लाख 77 हजार रुपये आहे. हे दही आरोग्यासाठी घातक असल्याने जप्त केले गेले.
२. जप्त केलेल्या दह्याचे मुख्य दोष काय होते?
जप्त दही अस्वच्छ स्थितीत तयार केले गेले होते. ते गंजलेल्या पत्र्याच्या डब्यात साठवले गेले होते, ज्यामुळे ते विषारी आणि अपायकारक झाले होते. अशा दह्यामुळे जीवाणूजन्य आजार होण्याची शक्यता असते.
३. बाजारातील सुट्टे दह्यामुळे आरोग्याला काय धोके आहेत?
बाजारातील सुट्टे दही अस्वच्छ पद्धतीने तयार केले गेले असल्यास त्यामुळे पोटाचे विकार, उलटी, अतिसार, जिवाणूजन्य संक्रमण किंवा गंभीर आजार होऊ शकतात. डॉक्टर सांगतात की, अस्वच्छ दही खाणे जीवावर बेतू शकते, विशेषतः मुलांसाठी आणि वृद्धांसाठी धोका जास्त असतो.