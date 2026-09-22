/नागपूरच्या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये सिझलर खाताना धक्का! लाकडी बेसमधून निघाली वाळवी; VIDEO व्हायरल, FDA कारवाई करणार?

नागपूरमधील प्रसिद्ध हल्दीराम रेस्टॉरंटशी संबंधित एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मेडिकल चौकातील हल्दीराम रेस्टॉरंटमध्ये सिझलर सर्व्ह करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या लाकडी बेसमधून वाळवीसदृश कीटक बाहेर आल्याचा दावा ग्राहकाकडून करण्यात आला आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर ग्राहकाने रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी उर्वरित खाद्यपदार्थ परत नेल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ग्राहक नागपूरच्या मेडिकल चौक परिसरातील हल्दीराम रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी गेला होता. त्याने इतर खाद्यपदार्थांसोबत सिझलरचीही ऑर्डर दिली. रेस्टॉरंटकडून सिझलर नेहमीप्रमाणे लाकडी बेस असलेल्या प्लेटवर सर्व्ह करण्यात आला. ग्राहकाने जेवण सुरू केल्यानंतर काही वेळाने त्या लाकडी बेसमधून छोटे कीटक बाहेर येत असल्याचे त्याच्या लक्षात आल्याचा दावा आहे.
ग्राहकाने या प्रकाराचा व्हिडीओ आपल्या मोबाइलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडीओमध्ये सिझलरच्या लाकडी बेसवर काही कीटक दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. हे कीटक वाळवी असल्याचे सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले जात असले, तरी त्याबाबत अधिकृत तपासणी किंवा अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून पुष्टी झाल्याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे ग्राहकाच्या लक्षात हा प्रकार येईपर्यंत त्याने ऑर्डर केलेल्या खाद्यपदार्थांपैकी बराचसा भाग खाल्ला होता. कीटक दिसल्यानंतर त्याने तातडीने रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी टेबलवरील उर्वरित खाद्यपदार्थ परत नेल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकाराबाबत हल्दीराम व्यवस्थापनाची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही.
या घटनेचा कथित व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांकडून रेस्टॉरंटमधील स्वच्छता आणि ग्राहकांना खाद्यपदार्थ सर्व्ह करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या देखभालीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मोठ्या आणि प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये असा प्रकार घडल्याचा दावा गंभीर असल्याच्या प्रतिक्रिया काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहेत. व्हायरल व्हिडीओमधील दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे मात्र आवश्यक आहे.
या प्रकरणानंतर आता अन्न आणि औषध प्रशासनाकडेही लक्ष लागले आहे. खाद्यपदार्थांची स्वच्छता आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने FDA या कथित घटनेची दखल घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाकडून संबंधित रेस्टॉरंटची तपासणी किंवा अन्य कारवाई केली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात FDA अथवा हल्दीराम व्यवस्थापनाची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आल्यानंतर घटनेबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकेल.