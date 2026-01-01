English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भाजपमुळे नात्यात फूट! पतीच्या बंडखोरीमुळे माजी महापौर गेल्या माहेरी; तिकिटवाद भोवला

नागपूर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांनी आपल्या पतीच्या बंडखोरीमुळे थेट घर सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 09:44 AM IST
भाजपमुळे नात्यात फूट! पतीच्या बंडखोरीमुळे माजी महापौर गेल्या माहेरी; तिकिटवाद भोवला
महानगरपालिका निवडणुकीच्या तिकीट वाटपामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी महायुतीतील भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट या तिन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी असल्याने अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. याचे पडसाद आता थेट वैयक्तिक नात्यांवर पडू लागले असून, नागपुरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

काय आहे नेमके प्रकरण?

नागपूर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांनी आपल्या पतीच्या बंडखोरीमुळे थेट घर सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्चना डेहनकर या भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्या आहेत, मात्र त्यांच्या पतीने पक्षाविरुद्ध बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पतीच्या या निर्णयामुळे अर्चना डेहनकर प्रचंड नाराज झाल्या आहेत. 
पतीच्या बंडखोरीमुळे नाराज माजी महापौर गेल्या माहेरी माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांचे पती विनायक डेहनकर यांनी प्रभाग १७मधून भाजपचे तिकीट न मिळाल्याने पक्ष सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिला व बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केला. यामुळे पक्षाच्या गोटात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. *माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांनी त्यांच्या पतीला यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यात यश न आल्याने अखेर अर्चना डेहनकर यांनी थेट भावाचे घर गाठले

पतीचा हट्ट आणि पत्नीची पक्षनिष्ठा

"जोपर्यंत माझे पती आपली बंडखोरी मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत मी घरात पाऊल ठेवणार नाही," असा पवित्रा घेत अर्चना डेहनकर सध्या आपल्या माहेरी जाऊन राहू लागल्या आहेत. केवळ घरच सोडले नाही, तर त्यांनी पतीचा प्रचार नाकारून पक्षाचा अधिकृत प्रचार करण्याचा निर्धार केला आहे.

भाजपमध्ये नाराजीचा फटका

नागपुरात आयात उमेदवारांना झुकते माप दिल्याने भाजपमध्ये अंतर्गत कलह वाढला आहे. अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांनी राजीनामे दिले आहेत, तर काहींनी बंडखोरीचे निशाण फडकवले आहे. मात्र, अर्चना डेहनकर यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय संघर्षाने आता कौटुंबिक वळण घेतले असून संपूर्ण नागपुरात याचीच चर्चा रंगली आहे. पक्षाप्रती असलेली निष्ठा आणि घरातील नाते यात सध्या नागपुरात 'निष्ठा' जिंकताना दिसत असली, तरी हा वाद निवडणुकीच्या निकालावर काय परिणाम करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
महत्त्वाचा म्हणजे पत्नीने मला अपक्ष म्हणून न लढण्यासाठी आग्रह केला यावरून आमच्या वादही झाल्याचे अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे विनायक डेहनकर यांनी सांगितले.. त्या त्यांच्या पक्षाचा अर्थात भाजपाचा काम करतील आणि मी माझ काम करेल त्यामुळे एकाच घरात परस्परविरोधी भूमिका नको म्हणून हे पाऊल उचलल्याचे विनायक डेहनकर यांनी सांगितले . ते मागील अनेक वर्षांपासून भाजपमध्ये कार्यरत होते. त्यांना विविध निवडणुकांमध्ये पक्षाने मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. अर्चना डेहनकर या महापौरपदीदेखील होत्या. मात्र, या निवडणुकीत पक्षाने विनायक डेहनकर यांना तिकीट नाकारले. त्यांच्या प्रभागातून काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या मनोज साबळे यांना तिकीट देण्यात आले. त्यामुळे विनायक डेहनकर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली व पक्ष सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिला. त्यातून अर्चना डेहनकर नाराज झाल्या

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026vinayak dehenkarbjp politicianex mayor archana dehenkarNagpur Municipal corporation Election

इतर बातम्या

LPG Price Hike 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा...

भारत