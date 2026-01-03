English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत हवा कुणाची? चौथ्यांदा मनपा काबीज करण्यासाठी भाजपा जोमात

एकेकाळी काँग्रेसचा वरचष्मा राहिलेली नागपूर महानगरपालिकेवर गेल्या तीन टर्म पासून भाजपाचं वर्चस्व आहे. यंदाही पुन्हा एकदा नागपूर महानगरपालिका काबीज करण्याकरता जोमात कामाला लागलेली आहे. मात्र यंदा काँग्रेसमध्येही बरीच सुसूत्रता दिसून आली त्यामुळे भाजपाला चांगली टक्कर देणार असल्याची चिन्ह आहे.

पूजा पवार | Updated: Jan 3, 2026, 09:30 PM IST
नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत हवा कुणाची? चौथ्यांदा मनपा काबीज करण्यासाठी भाजपा जोमात
Photo Credit - Social Media

Nagpur Municipal Corporation : नागपूर महापालिका ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांची होमपीच आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा वरचष्मा राहिलेली नागपूर महानगरपालिकेवर गेल्या तीन टर्म पासून भाजपाचं वर्चस्व आहे. यंदाही पुन्हा एकदा नागपूर महानगरपालिका काबीज करण्याकरता जोमात कामाला लागलेली आहे. मात्र यंदा काँग्रेसमध्येही बरीच सुसूत्रता दिसून आली त्यामुळे भाजपाला चांगली टक्कर देणार असल्याची चिन्ह आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नागपूर महानगरपालिकेच्या 151 जागांसाठी 992 उमेदवार रणांगणात आहे. भाजपान यंदा 60 पेक्षा जास्त माजी नगरसेवकांना थांबवत तरुण रक्ताला संधी दिलीय. मात्र बंडखोरांनी भाजपच्या काही प्रमाणात अडचणी वाढवल्या आहे. महापालिकेत भाजप- शिवसेना युती मिळून पुढे जात असताना भाजप 143 जागांवर तर शिवसेना 8 जागावर लढत आहे. गेल्या वेळेस भाजपाने 108 जागा जिंकल्या होत्या यंदा त्यापेक्षा जास्त जागी विजय मिळवण्याचा मानस भाजपचा आहे. 

दुसरीकडे यंदा काँग्रेस तिकीट वाटपापासून, बंडखोरी क्षमवण्यामध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी झालीये. यंदा पक्षांतर्गत वादविवादापासून दूर राहत काँग्रेसने उमेदवारी दिलीय. मात्र बसपा, वंचित, MIM उमेदवार काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. काँग्रेसचे काही चांगले उमेदवार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाकडे गेले असले तरी यंदा महापालिकेत 151 जागा लढणारा काँग्रेस एकमेव पक्ष आहे. गेल्या वेळेसच्या तुलनेत यंदा काँग्रेस यंदा मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा पक्षाचे नेते करत आहे. 

हेही वाचा : जालना मनपा निवडणुकीत बिहारचा मुद्दा, हिजाबवरून इम्तियाज जलील आक्रमक

 

नागपूर महापालिकेत गेल्या वेळेस बसपची चांगलीच ताकद दिसून आली होती. 2017 मध्ये तब्बल दहा जागा बसपने जिंकल्या होत्या तर 22 जागांवर बसपाचे उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर राहिले होते.  यंदाही सत्तेचे समीकरण आमच्या सभोवतालाच फिरतील असा दावा बसप कडून करण्यात येतोय. उत्तर नागपूरातील प्रभागामधील बसपाच्या कामगिरीकडे सगळ्यांचाच लक्ष राहणार आहे. 

राज्याच्या उपराजधानीत भाजपला यंदा काँग्रेस कडून कडवाआव्हान उभ करण्यात आल आहे. काँग्रेसकडे पारंपारिक वोट बँक आहे. तर भाजपकडे कार्यकर्त्यांची फळी आणि संघटन शक्ती पुन्हा एकदा पक्षाला महापालिकेत सत्तेच बळ देण्यास पुरेस ठरतं का? हे 16 तारखेला स्पष्ट होईल. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
nagpurMunicipal ElectionsDevendra Fadanvismarathi news

इतर बातम्या

जगाच्या राजकारणात मोठी खळबळ! अमेरिका-व्हेनेझुएला युद्धात हु...

विश्व