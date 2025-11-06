Nagpur News : दोन विचित्र घटनांमध्ये चौघांचा बुडून मृत्यू; मामा- भाचीनं सर्वांदेखत सोडले प्राण...

अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : (Nagpur News) दोन विचित्र घटनांनी नागपूर जिल्हा हादरला असून या घटनांमध्ये चार निष्पाप बळी गेल्याचं वृत्त समोर आल्यानं सर्व स्तरांतून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नागपूरच्या रामटेक तालुक्यातील जपालेश्वर मंदिर परिसरात तलावात बुडून मामा–भाचीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आणि अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला.
हर्षाली विनोद माकडे (13, रा. भोजापूर-मानापूर) आणि अजय वामन लोहबरे (33, रा. खात) अशी मृतांची नावं. हर्षाली रबरी ट्यूबच्या मदतीनं मंदिर परिसरात पोहण्याचा सराव करत होती. त्याचदरम्यान ट्यूब निसटल्यानं ती पाण्यात बुडू लागली. तिला वाचवण्यासाठी मामा, अजय लोहबरेनं पाण्यात उडी घेतली, मात्र पाण्याचा खोलीचा अंदाज न आल्यामुळं दोघांचाही बुडून दुर्दैवी मृत्यू ओढावला.
उपलब्ध माहितीनुसार या घटनेदरम्यान हर्षालीचे वडील तलावाच्या काठावरच उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांनी बचावकार्य सुरू करून दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात आली. सदर परिसरात कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था किंवा पाण्याच्या खोलीविषयी कल्पना देणारे सूचना फलक नसल्याने तातडीने सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून केली जात आहे.
नागपूर या घटनेतून सावरत नाही, तोच अशीच आणखी एक घटना घडल्याची माहिची समोर आली, जिथं जिल्ह्यातील पारशीवनी येथील भागीमहारी तलावात दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू ओढावला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत तरुण सह सहा मित्रमंडळींसह भागीमहारी तलावावर सुट्टीचा आनंद घेण्याकरता आले होते. पोहण्याचा मोह न आवरल्यामुळे आलेल्या मित्रांपैकी अविनाश आनंद (बिहारचा रहिवासी) पोहण्याकरीता उतरला. तो पाण्यात गटांगळ्या घेतांना दिसताच इतर मित्र त्याला वाचविण्याकरता गेले. मात्र त्यापैकी संकल्प मालवे (रा. चंद्रपुर) हा तिथं पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडाला. यादरम्यान एकाला मित्रांनी कसंबसं वाचवलं. या मृतकांपैकी अविनाश आनंद हा प्रियदर्शी महाविद्यातील बी.ई तृतीय वर्षाचा विद्यार्थी होता तर संकल्प मालवे हा सेंट पॉल कनिष्ठ विद्यालयातील बारावीचा विद्यार्थी होता. रिल बनवण्याच्या नादात ही घटना घडल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर आली आहे.
