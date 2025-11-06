Nagpur News : दोन विचित्र घटनांमध्ये चौघांचा बुडून मृत्यू; मामा- भाचीनं सर्वांदेखत सोडले प्राण...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nagpur News 4 people drown in separate incidents : नागपूर जिल्ह्यातून दोन हादरवणाऱ्या घटना समोर आल्या असून या घटनांमध्ये चौघांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.   

Updated: Nov 6, 2025, 09:00 AM IST
अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : (Nagpur News) दोन विचित्र घटनांनी नागपूर जिल्हा हादरला असून या घटनांमध्ये चार निष्पाप बळी गेल्याचं वृत्त समोर आल्यानं सर्व स्तरांतून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नागपूरच्या रामटेक तालुक्यातील जपालेश्वर मंदिर परिसरात तलावात बुडून  मामा–भाचीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आणि अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. 

हर्षाली विनोद माकडे (13, रा. भोजापूर-मानापूर) आणि अजय वामन लोहबरे (33, रा. खात) अशी मृतांची नावं. हर्षाली रबरी ट्यूबच्या मदतीनं मंदिर परिसरात पोहण्याचा सराव करत होती. त्याचदरम्यान ट्यूब निसटल्यानं ती पाण्यात बुडू लागली. तिला वाचवण्यासाठी मामा, अजय लोहबरेनं पाण्यात उडी घेतली, मात्र पाण्याचा खोलीचा अंदाज न आल्यामुळं दोघांचाही बुडून दुर्दैवी मृत्यू ओढावला. 

उपलब्ध माहितीनुसार या घटनेदरम्यान हर्षालीचे वडील तलावाच्या काठावरच उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांनी बचावकार्य सुरू करून दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात आली. सदर परिसरात कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था किंवा पाण्याच्या खोलीविषयी कल्पना देणारे सूचना फलक नसल्याने तातडीने सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून केली जात आहे.

भागीमहारी तलावात दोघांचा मृत्यू...

नागपूर या घटनेतून सावरत नाही, तोच अशीच आणखी एक घटना घडल्याची माहिची समोर आली, जिथं जिल्ह्यातील पारशीवनी येथील भागीमहारी तलावात दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू ओढावला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत तरुण सह सहा मित्रमंडळींसह भागीमहारी तलावावर सुट्टीचा आनंद घेण्याकरता आले होते. पोहण्याचा मोह न आवरल्यामुळे आलेल्या मित्रांपैकी अविनाश आनंद (बिहारचा रहिवासी)  पोहण्याकरीता उतरला. तो पाण्यात गटांगळ्या घेतांना दिसताच इतर मित्र त्याला वाचविण्याकरता गेले. मात्र त्यापैकी संकल्प मालवे (रा. चंद्रपुर) हा तिथं पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडाला. यादरम्यान एकाला मित्रांनी कसंबसं वाचवलं. या मृतकांपैकी अविनाश आनंद हा प्रियदर्शी महाविद्यातील बी.ई तृतीय वर्षाचा विद्यार्थी होता तर संकल्प मालवे हा सेंट पॉल कनिष्ठ विद्यालयातील बारावीचा विद्यार्थी होता. रिल बनवण्याच्या नादात ही घटना घडल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर आली आहे. 

नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या दोन विचित्र घटना घडल्या आहेत?
नागपूर जिल्ह्यात दोन दुर्दैवी बुडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. पहिली घटना रामटेक तालुक्यातील जपालेश्वर मंदिर परिसरातील तलावात घडली, ज्यात मामा-भाचीचा मृत्यू झाला. दुसरी घटना पारशीवनी येथील भागीमहारी तलावात घडली, ज्यात दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू ओढावला.

पहिल्या घटनेत कोणाचा मृत्यू झाला आणि कसे?
रामटेक तालुक्यातील जपालेश्वर मंदिर परिसरातील तलावात हर्षाली विनोद माकडे (13, रा. भोजापूर-मानापूर) आणि अजय वामन लोहबरे (33, रा. खात) यांचा बुडून मृत्यू झाला. हर्षाली रबरी ट्यूबच्या मदतीने पोहण्याचा सराव करत होती, ट्यूब निसटल्याने ती बुडू लागली.

पहिल्या घटनेत काय परिस्थिती होती आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया काय?
हर्षालीचे वडील तलावाच्या काठावर उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांनी बचावकार्य करून दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. परिसरात सुरक्षा व्यवस्था किंवा पाण्याच्या खोलीबाबत सूचना फलक नसल्याने नागरिकांनी तातडीने सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

