  Bageshwar Baba : शिवाजी महाराज युद्धाच्या वेळी थकले आणि समर्थ रामदासांना काय म्हणाले? बागेश्वर बाबांचं वादग्रस्त विधान

Nagpur News Bageshwar Baba : नागपूरमध्ये भारतदुर्गा मंदिरचा शिलान्यास होत असताना बागेश्वर बाबा या अध्यात्मिक गुरुंनी तिथं हजेरी लावली. यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते हा शिलन्यास पार पडला, तिथं चर्चा झाली ही बागेश्वर यांच्या वक्तव्याची.   

सायली पाटील | Updated: Apr 25, 2026, 09:04 AM IST
Bageshwar Baba : शिवाजी महाराज युद्धाच्या वेळी थकले आणि समर्थ रामदासांना काय म्हणाले? बागेश्वर बाबांचं वादग्रस्त विधान
Nagpur News Bageshwar Baba : भारतदुर्गा मंदिरच्या शिलान्यास कार्यक्रमाप्रसंगी केंद्रीय मंत्र्यांसह महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्ती आणि अध्यात्मिक गुरुंचीसुद्धा हजेरी पाहायला मिळाली. यावेळी बागेश्वर बाबांच्या वक्तव्यानं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धाच्या वेळी थकल्यावर समर्थ रामदासकडे जाऊन म्हणाले की आपण खूप युद्ध लढलो आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा...काही दिवस मला काहीच करायची इच्छा नाही, असं बागेश्वर बाबा म्हणाले, ज्यावर आता राजकीय वर्तुळातून काही नेत्यांनी नाराजीचा तीव्र सूरही आळवल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

भारत दुर्गा मातेच मंदिर बनल्यावर शक्तीसंपन्न आणि विश्वगुरु बनणार असं म्हणत 'भारत मातेचा जयजयकार होतो, पाकिस्तान किंवा चीन या देशाच्या नावाने जयजयकार  नाही होतो' असंही म्हटलं. मात्र महाराजांवरील वक्तव्याचीच चर्चा सुरू झाली. 

काय म्हणाले बागेश्वर बाबा? 

आज भारतीय सनातनी परंपरेत जन्म घेतल्याचा अधिक आनंद आपल्याचा होत असल्याचं म्हणताना, ते पुढे म्हणाले, 'शिवाजी युद्धाच्या वेळी थकल्यावर समर्थ रामदासांकडे जाऊन म्हणाले, आपण खुप युद्ध लढलो; आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा...काही दिवस मला काहीच करायची इच्छा नाही... समर्थ रामदास यांनी राज्य मी चालवणार मात्र आदेश तुमचा असेल सांगितलं.'

ऐतिहासिक प्रसंगाबाबत दावा करताना विस्तारीत स्वरुपात ते म्हणाले, 'शिवबांच्या बोलण्यानंतर स्मित करत समर्थ रामदास म्हणाले ठीक आहे, आम्हाला स्वीकार आहे. पण, तुम्ही आमचे कोण आहात? यावर उत्तर देत शिवबांनी आपण त्यांचे शिष्य असल्याचं म्हटलं. त्यावर रामदासांनी प्रश्न केला, शिष्याचं कर्तव्य काय? गुरुच्या आज्ञेचं पालन करणं असं उत्तर शिवाजी महाराजांनी दिलं'. 'ज्यानंतर रामदासांनी महाराजांनी त्यांना सोपवलेलं मुकूट महाराजांच्या डोक्यावर ठेवलं आणि आपण राज्य चालवू मात्र त्याचं संचालन तुम्ही करायचं असं सांगितलं', असा दावा बागेश्वर यांनी केला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमादरम्यान धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्यासाठी स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज, बागेश्वर धाम धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री, स्वामी अवदधेशानंद गिरीजी महाराज, गुरुशरणानंद महाराज, मित्राननंदजी महाराज, साध्वी ऋतंभरा यांचीसुद्धा उपस्थिती होती. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

