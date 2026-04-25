Bageshwar Baba : शिवाजी महाराज युद्धाच्या वेळी थकले आणि समर्थ रामदासांना काय म्हणाले? बागेश्वर बाबांचं वादग्रस्त विधान

Nagpur News Bageshwar Baba : भारतदुर्गा मंदिरच्या शिलान्यास कार्यक्रमाप्रसंगी केंद्रीय मंत्र्यांसह महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्ती आणि अध्यात्मिक गुरुंचीसुद्धा हजेरी पाहायला मिळाली. यावेळी बागेश्वर बाबांच्या वक्तव्यानं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धाच्या वेळी थकल्यावर समर्थ रामदासकडे जाऊन म्हणाले की आपण खूप युद्ध लढलो आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा...काही दिवस मला काहीच करायची इच्छा नाही, असं बागेश्वर बाबा म्हणाले, ज्यावर आता राजकीय वर्तुळातून काही नेत्यांनी नाराजीचा तीव्र सूरही आळवल्याचं पाहायला मिळत आहे.
भारत दुर्गा मातेच मंदिर बनल्यावर शक्तीसंपन्न आणि विश्वगुरु बनणार असं म्हणत 'भारत मातेचा जयजयकार होतो, पाकिस्तान किंवा चीन या देशाच्या नावाने जयजयकार नाही होतो' असंही म्हटलं. मात्र महाराजांवरील वक्तव्याचीच चर्चा सुरू झाली.
आज भारतीय सनातनी परंपरेत जन्म घेतल्याचा अधिक आनंद आपल्याचा होत असल्याचं म्हणताना, ते पुढे म्हणाले, 'शिवाजी युद्धाच्या वेळी थकल्यावर समर्थ रामदासांकडे जाऊन म्हणाले, आपण खुप युद्ध लढलो; आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा...काही दिवस मला काहीच करायची इच्छा नाही... समर्थ रामदास यांनी राज्य मी चालवणार मात्र आदेश तुमचा असेल सांगितलं.'
ऐतिहासिक प्रसंगाबाबत दावा करताना विस्तारीत स्वरुपात ते म्हणाले, 'शिवबांच्या बोलण्यानंतर स्मित करत समर्थ रामदास म्हणाले ठीक आहे, आम्हाला स्वीकार आहे. पण, तुम्ही आमचे कोण आहात? यावर उत्तर देत शिवबांनी आपण त्यांचे शिष्य असल्याचं म्हटलं. त्यावर रामदासांनी प्रश्न केला, शिष्याचं कर्तव्य काय? गुरुच्या आज्ञेचं पालन करणं असं उत्तर शिवाजी महाराजांनी दिलं'. 'ज्यानंतर रामदासांनी महाराजांनी त्यांना सोपवलेलं मुकूट महाराजांच्या डोक्यावर ठेवलं आणि आपण राज्य चालवू मात्र त्याचं संचालन तुम्ही करायचं असं सांगितलं', असा दावा बागेश्वर यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमादरम्यान धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्यासाठी स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज, बागेश्वर धाम धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री, स्वामी अवदधेशानंद गिरीजी महाराज, गुरुशरणानंद महाराज, मित्राननंदजी महाराज, साध्वी ऋतंभरा यांचीसुद्धा उपस्थिती होती.