मंत्री म्हणे Non Veg हवं! मांसाहारावरील बंदी उठवण्यासाठी वनमंत्र्यांना पत्र, लिहिलं...

अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : सहसा मंत्रीमहोदय अनेकदा नागरी समस्या आणि तत्सम कारणांनी प्रशासकीय कारभार असणाऱ्या व्यक्तींना पत्र लिहून काही धोरणांमध्ये बदलांची मागणी करतात. मात्र, नागपूरमधून एक अजब मागणी पत्रव्यवहारातून करण्यात आली असून, राज्यमंत्र्यांनी थेट वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र लिहून ही मागणी केल्यानं अनेकांच्याच नजरा वळल्या आहेत.
नागपूर, राखीव वनक्षेत्र, अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पातील वनखात्याच्या विश्रामगृहात, मांसाहारास परवानगी देण्याची मंत्र्यांची मागणी सध्या लक्ष वेधत आहे. महायुती सरकारमधील राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांची वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे पत्रद्वारे ही मागणी केली आहे. वन खात्याच्या अख्यारितील विश्रामगृहात मांसाहारासह मद्यपानास धोरणत्मक बंदी घालण्यात आली. मात्र पत्रद्वारे लागू असलेली मांसाहार बंदी उठवण्याची मागणी जयस्वाल यांनी केली आहे.
जयस्वाल यांनी केलेल्या मागणीनुसार मद्यपानास बंदी कायम ठेवा, पण मांसाहारावरील बंदी हटवा अशी मागणी असा सूर या मागणी पत्रातून साळवण्यात आला आहे. पत्रात लिहिल्यानुसार, 'राज्यातील विविध व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्य पर्यटक मोठ्या संख्येने जंगल सफारी करण्याकरता पर्यटक येत असतात. त्यादृष्टीने पर्यटकांचा निवास आणि जेवणाच्या सोयी करता वनविभागाने विविध ठिकाणी शासकीय विश्रामगृह उभारली आहेत. मात्र शासकीय विश्रामगृहामध्ये मांसाहारी भोजनालय निषिद्ध असल्याने बरेच पर्यटक शासकीय विश्रामगृहात न थांबता खाजगी हॉटेल, रिसॉर्टमध्ये थांबतात. त्यामुळे वन विभागाला शासकीय विश्रामगृहाच्या आरक्षणाच्या रकमेतून होणाऱ्या उत्पन्नापासून मुकावे लागते आणि मनुष्यबळारता येणारा खर्च देखील भरून निघत नाही', असं म्हणत वनखात्याचं आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा जयस्वाल यांनी केला.
दरम्यान, वन विभागातील अधिकाऱ्यांचा या प्रस्तावाला तीव्र विरोध असल्याचं बोललं जातं आहे. मांसाहारास परवानगी दिल्यास अतिविशिष्टांचा ओघ वाढेल, कर्मचाऱ्यांवर दबाव वाढेल. वन्यजीव संरक्षणासह संवर्धनावर परिणाम होण्याची भीतीसुद्धा यातून व्यक्त केली जात आहे. तेव्हा आता वनमंत्री या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.