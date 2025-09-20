English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'टिळा लावा, आधार कार्ड तपासा; नवरात्रीत दांडिया आणि गरबा फक्त हिंदूंसाठीच'

Navratri 2025 : कुठे ठेवण्यात आली आहे ही अट, कोण आहे यासाठी आग्रही? सणासुदीच्या दिवसांमध्ये लक्ष वेधणारं वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 11:26 AM IST
'टिळा लावा, आधार कार्ड तपासा; नवरात्रीत दांडिया आणि गरबा फक्त हिंदूंसाठीच'
Nagpur News Navratri 2025 Entry for Garba dandiya To Be Given Only for hindus After Adhaar Verification mentions Vishwa Hindu Parishad

Navratri 2025 : नवरात्रोत्सव तोंडावर आलेला असतानाच त्यानिमित्तानं आयोजित केल्या जाणाऱ्या रास गरबा कार्यक्रमांचीसुद्धा तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र काही रास गरब्याच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी ठेवण्यात आलेल्या निकषांनी अनेकांचच लक्ष वेधलं आहे. कारण, दांडिया आणि गरबा हा फक्त हिंदूंसाठीच असल्याचं मत विश्व हिंदू परिषदेनं मांडलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'नवरात्रीत दांडिया आणि गरबा फक्त हिंदूंसाठीच आहे. त्यामुळे हिंदूंनाच प्रवेश देण्यात यावा' असा थेट आवाहन विश्व हिंदू परिषदेनं केला आहे. आयोजकांकडे हे आवाहन करण्यात आलं असून, कार्यक्रमस्थळी येताना मंडपात प्रवेश करणारी व्यक्ती हिंदूच आहे, याची खात्री करण्यासाठी त्यांचं आधारकार्ड तपासावं शिवाय प्रत्येकाला टिळा लावावा, असंही 'विहिंप' कडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तेव्हा दांडिया, गरब्यासाठी मुस्लिमांना प्रवेश मिळणार नसल्याची चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे. 

गतवर्षाप्रमाणं यंदासुद्धा हे अभियान राबवण्यात येणार असून, यंदासुद्धा आपली भूमिका अगदी स्पष्ट असावी असं परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आलं असून, आयोजकांनी प्रत्येकाचं आधार कार्ड तपासूनच प्रवेश द्यायला हवा असा आग्रही सूर त्यांनी आळवला. 

विहिंपच्या या मागणीमुळं आता उत्सवामध्येही मतमतांतरं पाहायला मिळत आहेत. विदर्भता बहुतांश नवरात्रोत्सव मंडळं असून, अनेक ठिकाणी गरबा आणि दांडियाचं आयोजन केलं जातं. मात्र याचदरम्यान गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकही अशा कार्यक्रमांमध्ये गैरप्रकार करण्याची संधी साधतात ही बाब अधोरेय़खित करत ही कार्यक्रमस्थळं CCTV च्या निरीक्षणाअंतर्गत यावील अशीही मागणी केली जात आहे. 

FAQ

नवरात्र 2025 कधी सुरू होईल?
22 सप्टेंबर 2025 पासून, घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर सुरू होणार आहे. 

विहिंपची आधारकार्ड मागणी काय आहे?
'लव्ह जिहाद' रोखण्यासाठी गरबा-दांडियात फक्त हिंदूंसाठी प्रवेश देत येणाऱ्यांचं, आधारकार्ड तपासून त्यांना टिळा लावावा अशी मागणी विहिंपने दिली आहे. 

CCTV ची मागणी का?
दांडिया - गरब्यासारख्या उत्साहामध्ये गुन्हेगारी आणि अश्लील प्रकार रोखण्यासाठी. विदर्भात अनेक ठिकाणी CCTV लागू करण्याची मागणी होत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
navratri 2025navratri marathi newsNavratrigarbaadhaar card

इतर बातम्या

मुंबईकरांच्या लाइफलाइनला मिळणार बूस्टर डोस; लोकलचे रुप बदलण...

मुंबई बातम्या