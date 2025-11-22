नागपूरच्या मनोरुग्णालयात खळबळजनक प्रकार! रुग्ण जेवायला बसले असतानाच....; एकाचा मृत्यू

Nagpur News Today: नागपूरच्या शासकीय मनोरुग्णालयातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मात्र हा मृत्यू कोणत्या आजाराने नव्हे तर मधमाशांच्या हल्ल्यात झाला आहे. प्रादेशिक मनोरुग्णालयात परिसरात ही घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मधमाशांच्या हल्ल्यात 39 जण जखमी झाले आहेत.
गुरुवारी दुपारी मनोरुग्ण जेवत असताना मधमाशांनी अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात किसन विलास मनोरुग्णालयाचा मृत्यू झालाय. मनोरुग्णालयाच्या 40 एकर परिसरात अनेक दाट व झाडे झुडुपे आहेत. संपूर्ण परिसर दाट झाडा झुडुपांनी व्यापलेला आहे. तसंच, हल्ला झालेला हा भाग जिल्हा रुग्णालयाच्या भिंतीलगत आहे. तिथूनच मधमाश्या आल्या असाव्यात अशी प्राथमिक माहिती आहे.
दरम्यान, मधमाशांच्या या हल्ल्यात 39 रुग्ण आणि दोन कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तर 60 वर्षीय रुग्ण किसन यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. रुग्णालयातीलच झाडावर हे मधमाशांचं पोळं होतं. या दरम्यान घारीने मधमाशीच्या पोळ्याला छेडल्यामुळं मधमाश्यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालयात परिसरात प्रवेश करत रुग्णालयातील रुग्णांवर हल्ला केला. सध्य जखमींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक सतीश हुमणे यांनी दिली.
प्रादेशिक मनोरुग्णालयाने डंख मारलेल्या काही मधमाश्या तिथे पडून होत्या तसंच, आरोग्य खात्यातील सचिवांसह इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.