नागपूरच्या मनोरुग्णालयात खळबळजनक प्रकार! रुग्ण जेवायला बसले असतानाच....; एकाचा मृत्यू

Nagpur News Today: नागपूरच्या शासकीय मनोरुग्णालयातून एक अतिशय खळबळजनक घटना समोर आली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 09:46 AM IST
नागपूरच्या मनोरुग्णालयात खळबळजनक प्रकार! रुग्ण जेवायला बसले असतानाच....; एकाचा मृत्यू
nagpur news today Bee attack at mental hospital in Nagpur one dead

Nagpur News Today: नागपूरच्या शासकीय मनोरुग्णालयातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मात्र हा मृत्यू कोणत्या आजाराने नव्हे तर मधमाशांच्या हल्ल्यात झाला आहे. प्रादेशिक मनोरुग्णालयात परिसरात ही घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मधमाशांच्या हल्ल्यात 39 जण जखमी झाले आहेत.

गुरुवारी दुपारी मनोरुग्ण जेवत असताना मधमाशांनी अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात किसन विलास मनोरुग्णालयाचा मृत्यू झालाय. मनोरुग्णालयाच्या 40 एकर परिसरात अनेक दाट व झाडे झुडुपे आहेत. संपूर्ण परिसर दाट झाडा झुडुपांनी व्यापलेला आहे. तसंच, हल्ला झालेला हा भाग जिल्हा रुग्णालयाच्या भिंतीलगत आहे. तिथूनच मधमाश्या आल्या असाव्यात अशी प्राथमिक माहिती आहे.

दरम्यान, मधमाशांच्या या हल्ल्यात 39 रुग्ण आणि दोन कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तर 60 वर्षीय रुग्ण किसन यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. रुग्णालयातीलच झाडावर हे मधमाशांचं पोळं होतं. या दरम्यान घारीने मधमाशीच्या पोळ्याला छेडल्यामुळं मधमाश्यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालयात परिसरात प्रवेश करत रुग्णालयातील रुग्णांवर हल्ला केला. सध्य जखमींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक सतीश हुमणे यांनी दिली.

प्रादेशिक मनोरुग्णालयाने डंख मारलेल्या काही मधमाश्या तिथे पडून होत्या तसंच, आरोग्य खात्यातील सचिवांसह इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

FAQ

1 नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयात नेमकी कोणती घटना घडली?

  • रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांवर मधमाशांनी हल्ला केला.

2 या हल्ल्यात किती जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि मृताचे नाव काय आहे?

  • या हल्ल्यात एक (१) रुग्ण दगावला आहे. त्यांचे नाव किसन विलास (वय ६०) असे आहे.

3 मधमाशांच्या हल्ल्यात एकूण किती लोक जखमी झाले?

  • हल्ल्यात ३९ रुग्ण आणि २ कर्मचारी असे एकूण ४१ जण जखमी झाले आहेत.
About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

