लाडकी बहीणसंदर्भात आतापर्यंतचा धक्कादायक खुलासा; वसुली सुरु होणार; सरकारने स्वत: दिली माहिती

Laadki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून एकीकडे महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळत असताना, दुसरीकडे सरकराने तब्बल 32 कोटी रुपयांचं नुकसान दिल्याची कबुली दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या बोगस लाभार्थ्यांकडून राज्य शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारचे तब्बल 32 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.
26 लाख अपात्र महिला आणि 14 हजार 297 पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये साडेनऊ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे उघड झालं आहे. चुकीच्या पद्धतीने लाभ मिळवलेल्या शासकीय कर्मचारी आणि पुरुषांकडून लाभाची रक्कम वसुल केली जाणार असल्याची माहिती सरकारने लेखी स्वरुपात दिली आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीणचा उल्लेख केल्याने भाजपाच्याच आमदाराला झापलं आहे. भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांना कडक शब्दांत समज दिली.
राज्यात लाडक्या बहिणींची सर्वात मोठी समस्या ही अवैध दारू विक्री असल्याचे अभिमन्यू पवार यांनी सभागृहात सांगितलं. हे सांगताना त्यांनी ही लाडक्या बहिणींची समस्या असल्याचं म्हटलं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार लाडक्या बहिणींना प्रत्येक गोष्टीत आणू नका अशा शब्दांत समज दिली.
काही वेळापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना वारंवार लाडक्या बहिणींना प्रत्येक गोष्टीशी जोडू नका, असं सांगितलं होते. तरीही स्वपक्षाचे आमदार यांनी लाडकी बहीणींचा उल्लेख केल्याने मुख्यमंत्री संतापल्याचं पाहायला मिळालं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. यावेळी लाडकी बहीण संदर्भातही प्रश्न विचारण्यात आला.
लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झालीय का? असा प्रश्न विचारला असता तब्बल 64 टक्के लोकांनी हो असं उत्तर दिलं आहे. तर दुसरीकडे 26 टक्के थोडीफार मदत झाली असं सांगितलं आहे. 8 टक्के लोकांनी हा फक्त देखावा असल्याचं म्हटलं आहे. 2 टक्के लोकांनी मात्र माहिती नाही असं सांगत उत्तर देणं टाळलं. म्हणजे थोडक्यात फायदा झाला असं सांगणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे.