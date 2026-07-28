/मुलाच्या उपचारासाठी वसई किल्ल्यात बोलवलं अन्...; तांत्रिकाने विवाहित महिलेसोबत केलं भयानक कृत्य

नालासोपाऱ्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलाच्या उपचाराच्या नावाखाली एका मांत्रिकाने मुलाच्या आईवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पीडित महिलेने अर्नाळा पोलिस ठाण्यात मांत्रिकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
अल्पवयीन मुलाला मांत्रिकाकडून नेऊन त्याच्यावर उपचार करण्याच्या नावाखाली मुलाच्या आईचे लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. पीडित महिलेला कळंब आणि अर्नाळा परिसरातील रिसॉर्टवर नेऊन तिच्यावर दबाव टाकत शारीरिक संबंध ठेवले. तसंच, आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवून त्याआधारे पीडित महिलेला ब्लॅकमेल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अर्नाळा पोलिसांनी अजय कमळाकर राऊत याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोपी अजय राऊत याने पीडित महिलेला त्याच्या ओळखीचा अजय राणा हा वसई किल्ल्यात मांत्रिक असून तो मंत्र-तंत्राद्वारे उपचार करतो. असं सांगून पीडित महिलेला तिकडे नेले. मात्र पीडितेने उपचाराच्या बदल्यात पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. त्यानंतर जबरदस्ती तिला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. या रोजच्या त्रासाला कंटाळून विवाहित महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथील आनंद मठाशी संबंधित कथित लैंगिक शोषण प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार 2014 मध्ये धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तिची आरोपी दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज यांच्याशी ओळख झाली. त्यानंतर 2016 पासून तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार लैंगिक अत्याचार, मारहाण आणि धमक्या दिल्याचा आरोप तिने केला आहे. तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की लग्न झाल्यानंतरही पतीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि त्यानंतर मठात नेऊन अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.