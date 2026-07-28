Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुलाच्या उपचारासाठी वसई किल्ल्यात बोलवलं अन्...; तांत्रिकाने विवाहित महिलेसोबत केलं भयानक कृत्य

मुलाच्या उपचारासाठी वसई किल्ल्यात बोलवलं अन्...; तांत्रिकाने विवाहित महिलेसोबत केलं भयानक कृत्य

नालासोपाऱ्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुलाच्या आजारपणाच्या नावाखाली एका मंत्रिकाने महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:40 AM IST
मुलाच्या उपचारासाठी वसई किल्ल्यात बोलवलं अन्...; तांत्रिकाने विवाहित महिलेसोबत केलं भयानक कृत्य
Image Credit: nalasopara crime news Married woman sexually assaulted by a tantrik

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? '2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...'
Rahul Gandhi3 min ago
2
NCP9 min ago
3
Commonwealth Games 202654 min ago
4
Mumbai1 hr ago
5
jagbudi river1 hr ago