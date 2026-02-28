बायकोच्या WhatsApp स्टेटसवरील घाणेरडी कमेंट अन् लग्नाच्या वाढदिवशीच पतीचा घात; नालासोपऱ्यात 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

Nalasopara Crime News: नालासोपारा परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने शहर हादरले आहे. पत्नीच्या WhatsApp स्टेटसवर अश्लील टिप्पणी केल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या 24 वर्षीय आफताब शेख याचा निर्घृण खून करण्यात आला. ही घटना त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवशीच घडल्याने परिसरात अधिकच खळबळ उडाली आहे. किरकोळ वादातून इतका मोठा गुन्हा घडू शकतो, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरील वाद किती धोकादायक वळण घेऊ शकतात, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आफताब शेख (24) हा पत्नी शबाना शेख (22) हिच्यासोबत नालासोपारा पूर्वेतील प्रगती नगर येथे राहत होता. शुक्रवारी त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस असल्याने शबानाने WhatsApp वर त्यासंबंधित स्टेटस ठेवले होते. हे स्टेटस पाहून नालासोपारा पश्चिमेतील हनुमान नगर येथे राहणाऱ्या मेहंदी हसन शेख (22) याने अत्यंत अश्लील शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. इतकेच नव्हे तर त्याने Instagram वरही शबानाला आक्षेपार्ह संदेश पाठवले.
ही बाब समजताच आफताब संतापला. पत्नीला सोबत घेऊन तो सकाळी मेहंदीच्या घरी गेला आणि त्याला याबाबत जाब विचारला. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला, मात्र काही वेळातच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली.
दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. रागाच्या भरात मेहंदी हसन शेख याने घरातील चाकू उचलून आफताबवर वार केले. हल्ला इतका गंभीर होता की आफताब जागीच कोसळला. स्थानिकांनी तातडीने मदत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा जीव वाचवता आला नाही. लग्नाच्या वाढदिवशीच त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.
घटनेची माहिती मिळताच नालासोपारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत मेहंदी शेख याच्यावर यापूर्वीही POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंद असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मृत आफताब आणि आरोपी मेहंदी हे पूर्वी शेजारी राहत होते व एकमेकांना ओळखत होते.
हे ही वाचा: भाच्यानेच केलं मामीशी गैरवर्तन; कुठं घडली नात्यांना काळिमा फासणारी घटना?
या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावरील वाद, वैयक्तिक राग आणि क्षणिक संताप किती भयंकर परिणाम करू शकतात, याची जाणीव या घटनेतून पुन्हा एकदा झाली आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.