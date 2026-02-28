English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
बायकोच्या WhatsApp स्टेटसवरील घाणेरडी कमेंट अन् लग्नाच्या वाढदिवशीच पतीचा घात; नालासोपऱ्यात 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

Mumbai Crime News: राज्याभरात गुन्हेगारीसंबंधित घटनांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. अलीकडेच नालासोपाऱ्या एका शेजाऱ्यानेच महिलेच्या नवऱ्याला संपवलं. ही निर्घृण हत्या करण्यामागचं कारण WhatsApp वरील स्टेटस ठरलं. जाणून घ्या नालासोपाऱ्यात नेमंक काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Feb 28, 2026, 03:56 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Nalasopara Crime News: नालासोपारा परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने शहर हादरले आहे. पत्नीच्या WhatsApp स्टेटसवर अश्लील टिप्पणी केल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या 24 वर्षीय आफताब शेख याचा निर्घृण खून करण्यात आला. ही घटना त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवशीच घडल्याने परिसरात अधिकच खळबळ उडाली आहे. किरकोळ वादातून इतका मोठा गुन्हा घडू शकतो, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरील वाद किती धोकादायक वळण घेऊ शकतात, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आफताब शेख (24) हा पत्नी शबाना शेख (22) हिच्यासोबत नालासोपारा पूर्वेतील प्रगती नगर येथे राहत होता. शुक्रवारी त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस असल्याने शबानाने WhatsApp वर त्यासंबंधित स्टेटस ठेवले होते. हे स्टेटस पाहून नालासोपारा पश्चिमेतील हनुमान नगर येथे राहणाऱ्या मेहंदी हसन शेख (22) याने अत्यंत अश्लील शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. इतकेच नव्हे तर त्याने Instagram वरही शबानाला आक्षेपार्ह संदेश पाठवले.

ही बाब समजताच आफताब संतापला. पत्नीला सोबत घेऊन तो सकाळी मेहंदीच्या घरी गेला आणि त्याला याबाबत जाब विचारला. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला, मात्र काही वेळातच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली.

वादाचे रूपांतर हत्येत

दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. रागाच्या भरात मेहंदी हसन शेख याने घरातील चाकू उचलून आफताबवर वार केले. हल्ला इतका गंभीर होता की आफताब जागीच कोसळला. स्थानिकांनी तातडीने मदत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा जीव वाचवता आला नाही. लग्नाच्या वाढदिवशीच त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.

घटनेची माहिती मिळताच नालासोपारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत मेहंदी शेख याच्यावर यापूर्वीही POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंद असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मृत आफताब आणि आरोपी मेहंदी हे पूर्वी शेजारी राहत होते व एकमेकांना ओळखत होते.

हे ही वाचा: भाच्यानेच केलं मामीशी गैरवर्तन; कुठं घडली नात्यांना काळिमा फासणारी घटना?

एकच खळबळ

या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावरील वाद, वैयक्तिक राग आणि क्षणिक संताप किती भयंकर परिणाम करू शकतात, याची जाणीव या घटनेतून पुन्हा एकदा झाली आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Nalasopara murder caseAftab Shaikh murderMehendi Hasan Shaikh arrestWhatsApp status disputeSocial media crime India

