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'...तर कदाचित अजितदादा आज आपल्यात असते', नाना पाटेकरांना श्रद्धांजली वाहताना जय पवार भावुक

नाना पाटेकरांचं 8 ऑक्टोबर रोजी गोव्यात निधन झालं तर आठ महिन्यांपूर्वीच जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अजित पवारांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हादरुन गेलेला. अजित पवार आणि नाना पाटेकर दोघेही एकमेकांचे चांगले मित्र होते.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 09, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 06:36 AM IST
'...तर कदाचित अजितदादा आज आपल्यात असते', नाना पाटेकरांना श्रद्धांजली वाहताना जय पवार भावुक
Image Credit: कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना जय पवारांचं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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