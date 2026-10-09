'...तर कदाचित अजितदादा आज आपल्यात असते', नाना पाटेकरांना श्रद्धांजली वाहताना जय पवार भावुक

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय पवार भावुक झाले. नाना पाटेकर आणि अजित पवार यांचे जुने व्हिडीओ, त्यांच्या भेटीगाठी आणि जिव्हाळ्याचे प्रसंग सोशल मीडियावर पुन्हा समोर येत असताना या आठवणींनी जय पवार यांचे मन पुन्हा भरून आले.
“नाना आणि दादांचे संबंध किती जवळचे होते, हे आज पुन्हा समोर येणाऱ्या व्हिडीओंमधून जाणवत आहे. नाना आपल्याला सोडून गेले आणि दादाही आज आपल्यात नाहीत. एकापाठोपाठ एक चांगली माणसं आपल्यातून निघून जाताना पाहणं खूप वेदनादायक आहे,” अशी भावना जय पवार यांनी व्यक्त केली. या प्रसंगातून आपल्या माणसांना वेळ देण्याचा आणि नाती जपण्याचा महत्त्वाचा संदेश मिळतो, असेही त्यांनी सांगितले.
“आपण कायम उद्याचा विचार करत राहतो. पण खरं सांगायचं तर वेळ कुणाच्या हातात नसतो. कुणाकडे थोडा जास्त असतो, कुणाकडे कमी. त्यामुळे आपल्या माणसांसोबत वेळ घालवला पाहिजे, त्यांना भेटलं पाहिजे, त्यांच्याशी बोललं पाहिजे आणि मनातलं सांगितलं पाहिजे,” असे जय पवार म्हणाले.
अजितदादांच्या निधनाची आठवण सांगताना जय पवार काही क्षण भावुक झाले. दादांच्या शेवटच्या प्रवासाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, “आजही मनात एक विचार येतो… दादांनी त्या दिवशी विमान घेतलं नसतं तर कदाचित ते आज आपल्यात असते. पण शेवटी नियतीपुढे कुणाचं काही चालत नाही. काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात.”
नाना पाटेकर आणि अजितदादा पवार यांच्यातील जिव्हाळ्याचे संबंध आठवत जय पवार यांनी नाना पाटेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
23 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील वरळी येथील एनएससीआय डोममध्ये झालेल्या अजित पवार यांच्या शोकसभेत नाना पाटेकर आपल्या लाडक्या मित्राबद्दल बोलले होते. ते अत्यंत भावुक झाल्याचं दिसून आलं. त्यांनी अगदी काही मिनिटांमध्ये व्यासपीठ सोडले होते. “नमस्कार.. माझा आणि दादांचा 50 वर्षांचा संबंध. दादा कार्यकर्ते होते. मी कधी बारामतीला गेलो, तर माझी सगळी उठबस दादा पाहत होते. अजित दादा तेव्हा 18-19 वयोगटातील असतील, मी 25 आणि शरद पवार 35 वयोगटातील असतील. 50 वर्षांचा खूप मोठा सहवास आहे. खूप जास्त आठवणी आहेत. आज या ठिकाणी इतकी मंडळी जमली आहेत. शोकसभेच्या ठिकाणी जर दादांचा आज 75 वा वाढदिवस साजरा करायला जमलो असतो, तर जास्त बरं वाटलं असतं,” असं म्हणत नाना भावुक झाले. त्यांना पुढे फारसं बोलता आलं नाही. म्हणून त्यांनी अजित पवारांच्या फोटो पुढे हात जोडले आणि अश्रू अनावर झाल्याने ते व्यासपीठावरून खाली उतरले.