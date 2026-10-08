Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /नाना पाटेकरांची शेवटची इच्छा काय? स्वत:च्या मृत्यूचा उल्लेख करत आधीच सांगितलेल्या ‘या’ 3 गोष्टी; ‘माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही...’, ‘माझ्या फोटोला...’

नाना पाटेकरांची शेवटची इच्छा काय? स्वत:च्या मृत्यूचा उल्लेख करत आधीच सांगितलेल्या ‘या’ 3 गोष्टी; ‘माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही...’, ‘माझ्या फोटोला...’

नाना पाटेकरांनी एका मुलाखतीमध्ये त्यांच्या निधनानंतर कोणत्या तीन गोष्टी केल्याच पाहिजेत याबद्दलच भाष्य केलं होतं. यामध्ये त्यांनी आई-वडील, बहीण-भाऊ सर्वांचं निधन झाल्याचं म्हटलं होतं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 10:50 AM IST
नाना पाटेकरांची शेवटची इच्छा काय? स्वत:च्या मृत्यूचा उल्लेख करत आधीच सांगितलेल्या ‘या’ 3 गोष्टी; ‘माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही...’, ‘माझ्या फोटोला...’
Image Credit: नाना पाटेकरांनी एका मुलाखतीत सांगितलेल्या तीन इच्छा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शेवटच्या भाषणात नाना पाटेकरांनी केलेलं मृत्यूबद्दल भाष्य, म्हणालेले, 'मी ही उद्या...'; Video पाहून बसेल धक्का
2
3
4
5