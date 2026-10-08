/नाना पाटेकरांची शेवटची इच्छा काय? स्वत:च्या मृत्यूचा उल्लेख करत आधीच सांगितलेल्या ‘या’ 3 गोष्टी; ‘माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही...’, ‘माझ्या फोटोला...’

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी गोव्यातील राहत्या घरी निधन झालं. हृदयविकाराचा झटका आल्याने नाना पाटेकरांचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बेशुद्ध अवस्थेत घरात पडलेल्या नाना पाटेकरांना वाचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या घरी पोहोचलेल्या डॉक्टरांनी टीमने केला. मात्र त्यात त्यांना यश आलं नाही. अखेर पहाटे 5.20 ला त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. नाना पाटेकरांच्या आकस्मिक निधनामुळे चाहत्यांबरोबरच संपूर्ण मनोरंजनसृष्टीला मोठा धक्का बसला असून आता त्यांच्या जुन्या किस्स्यांची आणि व्हिडीओंची चर्चा होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असं असतानाच नानांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासंदर्भात एका मुलाखतीत भाष्य केलं होतं. आपल्या अंत्यसंस्काराच्या वेळेस तीन गोष्टी आवर्जून कराव्यात असं नानांनी म्हटलेलं. या तीन गोष्टी कोणत्या आणि ते काय म्हणाले होते ते पाहूयात...
एका मुलाखतीमध्ये नाना पाटेकरांनी स्वत: मी साधं, सरळ आयुष्य जगतो असं नमूद करताना, "मला मनोरंजनसृष्टीवर फारसा विश्वास नाही आणि मला हा झगमगाट आवडतही नाही," असं म्हटलेलं. "आपल्या या भूमिकेसंदर्भात मी स्वत:ही कधी संभ्रमात नसतो आणि इतरांनाही ठेवत नाही," असंही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलेलं. नानांनी पुढे आपल्या कुटुंबातील आपण एकटेच असून आई-वडील, बहीण-भावाचाही मृत्यू झाल्याचं नमूद केलेलं. हे सांगतानाच त्यांनी त्यांच्या मृत्यीसंदर्भात भाष्य केलेलं.
नाना पाटेकरांनी याच मुलाखतीमध्ये मृत्यूबद्दल बोलताना आधीपासूनच आपण त्याची तयारी करुन ठेवल्याचं सांगितलेलं. अत्यंसंस्कारासंदर्भातील तीन गोष्टींबद्दल नाना आवर्जून बोलले होते. "मी स्वत:साठी 12 मण लाकडं तयार ठेवली आहेत. त्याच लाकडांमध्ये माझ्यावर अत्यंसंस्कार करावेत," असं नानांनी म्हटलं होतं. “मला ओल्या लाकडांवर जाळू नका. तसं केलं तर त्या लाकडांपासून धूर निर्माण होईल आणि त्यामुळे लोकांच्या डोळ्यात पाणी येईल. डोळ्यात धूर गेल्याने लोकांच्या डोळ्यातून अश्रू निघतील,” असं नाना म्हणालेले.
नाना पाटेकरांनी दुसरी इच्छा व्यक्त करताना, माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही रडू नये असं म्हटलेलं. “माझ्या मृत्यूनंतर कोणीही रडू नये. कोणी रडावं असं मला वाटत नाही," असं नानांनी मुलाखतीत सांगितलं होतं. तसेच नानांनी स्वत:च्या अंत्यसंस्कारासंदर्भात तिसरी इच्छा व्यक्त करताना, "माझ्या फोटोला हार घालू नका. माझे आई-वडील, भाऊ-बहीण सर्वांचं निधन झालं आहे. केवळ मीच जिवंत आहे. माझा मृत्यू होईल तेव्हा दुसऱ्या जगात त्यांच्याकडे निघून जाईल. त्यामुळे माझ्यासाठी रडण्याची गरज नाही,” असं म्हणाले होते.