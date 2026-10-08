/नाना पाटेकरांवर पुण्यातील या गावात होणार अंत्यसंस्कार; दगडांचा वाडा, शेत, गोठे, भली मोठी विहीर असं आहे अभिनेत्याचे फार्महाऊस

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज पहाटे गोव्यातील घरी निधन झालं. निधनाच्या वेळी त्यांच्यासोबत घरात केअरटेकर होता. नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर त्यांच्या मुलगा मल्हार गोव्याला रवाना झाला होता. आता तो नाना पाटेकर यांना घेऊन संध्याकाळपर्यंत पुण्यात येणार आहे.
दरम्यान अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पाहता त्यांचे अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी जाहीर केले आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे मुंबईत नाही तर पुण्यातील निसर्गमय ठिकाणी राहायचे. पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेलं डोणजे गाव इथे त्यांचं नानाची वाडी हे फार्महाऊस आहे. शेती आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात त्यांनी इथे त्यांनी अनेक निवांत क्षण घालवले आहेत. इथेच त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. याठिकाणी अंत्यविधीची तयारी सुरू झाली आहे. प्रशासन आणि कुटुंबीय अंत्यविधीची तयारी करत आहेत.
#WATCH | Maharashtra | Preparations are underway at Pune's Donje village for the last rites of veteran actor Nana Patekar, who passed away this morning. He will be accorded full state honours. https://t.co/S02nyumKqs— ANI (@ANI) October 8, 2026
गेल्या अनेक वर्षांपासून 27 एकरवर असलेल्या शेतघरात त्यांच्या कुटुंबासह राहत होते. या फार्महाऊसवरील 7 ते 8 एकर क्षेत्रावर ते शेती करत होते. या शेतीत तांदूळ, हळद अशी पिकं ते घ्यायचे. या फार्महाऊसमध्ये भली मोठी विहीर, दगडी बांधकाम असलेलं भलं मोठं घर, घराभोवती फळा फुलांची झाडं. जनावरांसाठी गोठा असं सगळं आहे. नाना वाडीची भुरळ अनेक सेलिब्रिटींनाही पडली आहे. अगदी राजकीय नेतेही या नाना वाडीत जायचे.
त्यांच्या या वाड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे कोणीही राखणदार किंवा वॉचमन नाही. पण त्यांच्या जिव्हाळ्याचे चार - पाच कुत्रे कायम या वाडीच्या प्रवेशद्वारावर दिसून येतात. तर या नाना वाडीत येणारा प्रत्येक जण भरपोट जेवूनही जायचा. आज ही नाना वाडी आणि तिथले जनावर पोरके झाले आहेत.
जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। ~ कुमार विश्वास https://t.co/iQYz5Pe5Vj— उम्दा_पंक्तियां (@umda_panktiyaan) October 5, 2026
नाना पाटेकर आता हयात नाहीत, पण त्यांचे शब्द आजही लोकांच्या मनाला भिडतात. २०२३ मध्ये त्यांनी दिलेली एक मुलाखत खूप चर्चिली गेली होती. त्यांनी ती मुलाखत जीवन आणि मृत्यूचे तत्त्वज्ञान म्हणून दिली होती. नाना पाटेकर म्हणाले होते, "मला माहित आहे की मी उद्या मरणार आहे. माझा मृत्यूवर विश्वास आहे. म्हणूनच मला या गोष्टींमध्ये रस नाही. जे लोक विचार करतात की ते कधीच मरणार नाहीत, ते फक्त संपत्ती जमा करत राहतात. ते फक्त संपत्ती जमा करतच राहतात." त्याच मुलाखतीत नाना पाटेकर यांना विचारण्यात आले होते, "तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये किती लोकांना बदलताना पाहिलं आहे? ते ग्लॅमरच्या मोहात पडतात आणि बदलतात. पण तुम्ही असे कोण आहात की तुमच्यात तो गुण आला नाही?" यावर नाना पाटेकर यांनी साधेपणाने उत्तर दिले, "मला माहित आहे की मला जायचं आहे, आणि त्यासाठी १२ मण लाकूड लागणार आहे. ती माझी संपूर्ण मालमत्ता आहे. मी ते घेऊनच जाईन."