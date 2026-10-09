/नानांच्या पार्थिवावर सूर्यास्त झाल्यानंतर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले? मल्हार पाटेकरांनी सांगितलं खरं कारण; वडिलांसोबत शेवटचं काय बोलणं झालं याबद्दलही बोलले

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांच्या पार्थिवावर रात्री उशीरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. डोणजे गावामधील 'नानाची वाडी' येथे नाना पाटेकरांच्या फार्म हाऊसजवळच त्यांच्यावर अत्यंसंस्कार करण्यात आले. पत्नी नीलकांती आणि मुलगा मल्हार यांनी नानांना मुखाग्नी दिला. नानांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर मल्हार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना नानांच्या पार्थिवावर घाई-घाईत आणि सूर्यास्तानंतरही अंत्यसंस्कार का करण्यात आला यासंदर्भात विचारण्यात आलं. तसेच 'नाम फाऊंडेशन' आणि नानांच्या इतर सामाजिक कार्याचं पुढे कसं होणार याबद्दलही मल्हार यांनी माहिती दिली.
नाना पाटेकर यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर मल्हार पाटेकरांनी सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले याबद्दल माहिती दिली. “आम्ही गोव्यात होतो आणि पार्थिव डोणजे येथील फार्महाउसवर आणायचे होते. लवकर पोहोचू अशी अपेक्षा होती, पण वेळ लागला. पहाटे निधन झाले, त्यामुळे बराच वेळ उलटून गेला होता. पार्थिव जास्त वेळ ठेवणे योग्य नव्हते, म्हणून सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार करावे लागले,” असं मल्हार यांनी सांगितलं.
VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje in Pune district. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Ydjr0O5TlQ— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
नानांनी हाती घेतलेल्या समाजिक कार्यासंदर्भात बोलताना मल्हार यांनी, "नानांसारखे लोक कुठे जात नाहीत; त्यांच्या कामातून ते अमर राहतात. नाना नेहमी सांगायचे की मानवतेसाठी एकत्र यावे आणि जगाच्या भल्यासाठी काम करावे. ते जागतिक पातळीवर विचार करायचे. नाम फाउंडेशनचे काम अतुलनीय आहे आणि ते पुढे नेले जाईल. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील काम महाराष्ट्रासह देशभर (जम्मू-काश्मीरसह) सुरू आहे," अशी माहिती दिली.
तसेच नानांनी 'नाम फाऊंडेशन' सुरु केल्यानंतर चार वर्षामध्ये संस्थेची घडी बसून बाहेर पडण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र त्याला वेळ लागला. पण नानांनी जबाबदाऱ्या योग्य लोकांकडे आधीच सोपवल्या होत्या, अशी माहितीही मल्हार यांनी दिली. त्याचप्रमाणे मल्हार यांनी अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण केले जाईल. मराठवाड्यामध्ये दुष्काळग्रस्त भागातील कामासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा झाली असून नानांच्या इच्छेप्रमाणे 'नाम'च्या माध्यमातून काम सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केलं जाईल असं आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती मल्हार यांनी दिली.
VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje. His son Malhar Patekar says, “…The most important thing is that a person like Nana Sahib never really leaves us. I said this for the past two days as well: a person like Nana Sahib lives on through his work…In Marathi, we call such people ajaramar, meaning immortal. That is one thing. The second thing is that he always had one thought. He used to repeat one line again and again: ‘Let’s get together in the name of humanity and work for the betterment of the world’.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
“त्यांची आणि माझी स्वप्ने लोकांसाठी काम करण्याची आहेत, ती पूर्ण होतील याची मी काळजी घेईन," असंही मल्हार यांनी स्पष्ट केलं. मल्हार यांची तब्बेत काही दिवसांपासून बरी नव्हती. त्यासंदर्भात नाना चिंतित होते. मल्हार आणि नानांमध्ये शेवटच्या संवादात त्यांनी तब्येत सांभाळण्याची विनंती केली होती, अशी माहिती स्वत: मल्हार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.