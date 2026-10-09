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नानांच्या पार्थिवावर सूर्यास्त झाल्यानंतर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले? मल्हार पाटेकरांनी सांगितलं खरं कारण; वडिलांसोबत शेवटचं काय बोलणं झालं याबद्दलही बोलले

नाना पाटेकरांना गुरुवारी पहाटे 5.20 वाजता मृत घोषित करण्यात आलं. नानांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला. नानांच्या पार्थिवावर पावणे अकराच्या आसपास अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 09, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:32 AM IST
नानांच्या पार्थिवावर सूर्यास्त झाल्यानंतर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले? मल्हार पाटेकरांनी सांगितलं खरं कारण; वडिलांसोबत शेवटचं काय बोलणं झालं याबद्दलही बोलले
Image Credit: नानांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर मल्हार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली माहिती (फोटो सौजन्य पीटीआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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