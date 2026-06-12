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'राष्ट्रवादीकडून आधीच विलीनीकरणाचा प्रस्ताव' नाना पटोलेंच्या दाव्याने पुन्हा चर्चा

शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आधीच दिला होता, असा दावा नाना पटोलेंनी केलाय. त्यानंतर आता काँग्रेसनं पवारांना विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिल्याचं सांगितले जात आहे. या माहिती आणि दाव्यानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चेनं पुन्हा जोर धरला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 12, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:26 PM IST
'राष्ट्रवादीकडून आधीच विलीनीकरणाचा प्रस्ताव' नाना पटोलेंच्या दाव्याने पुन्हा चर्चा

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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