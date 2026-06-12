'राष्ट्रवादीकडून आधीच विलीनीकरणाचा प्रस्ताव' नाना पटोलेंच्या दाव्याने पुन्हा चर्चा

देशाच्या राजकारणात भाजपविरोधी पक्षांची एकजुटीबाबत चर्चा सुरू असतानाच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला. त्यातच आता एक मोठी राजकीय माहिती समोर आल्याने या चर्चांना अधिकच बळ मिळालं आहे. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आधीच दिला होता, असा दावा नाना पटोलेंनी केलाय. त्यानंतर आता काँग्रेसनं पवारांना विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिल्याचं कळतंय. या माहिती आणि दाव्यानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चेनं पुन्हा जोर धरला आहे.
पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या चर्चेनं सलग दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राचं राजकारण तापवलं.काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादीकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आधीच आल्याचं सांगत, ही संविधान वाचवण्याची एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनीही पुन्हा एकदा विलीनीकरणाच्या चर्चेला दुजोरा दिला आहे. काँग्रेसच्या मजबुतीसाठी त्यांनी इतर पक्षांना सोबत येण्याची चर्चा सुरू केल्याचं राऊतांनी सांगितलं. पण, यासाठी पवारांनी पुढाकार घेण्याची गरज राऊतांनी व्यक्त केली.
संजय राऊतांनी पुन्हा काँग्रेसच्या मजबुतीचं विधान केल्यानंतर काँग्रेसकडून राऊतांच्या विधानाचं स्वागत करत, इंडिया आघाडीच्या पक्षांना आवाहन करायला सुरुवात केलीय. पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चेनंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलंच तापलंय. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांमधून या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्यायेत.
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पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या काँग्रेसमधील विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच, पवारांच्या राष्ट्रवादीनं मात्र ही चर्चा फेटाळलीय. तृणमूलच्या काँग्रेसमधील विलीनीकरणाच्या चर्चेपेक्षा जास्त चर्चा राष्ट्रवादीची होतेय. यावरून राज्याचे राजकारण तापले असतानाच, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र वेट अँड वॉच भूमिकेत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेससोबत कुणी जाईल वाटत नाही आणि छोटे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले तर बरंच आहे असा चिमटा फडणवीसांनी लगावला.
काँग्रेसमध्ये विलिनीकरणासंदर्भातला निर्णय हा शरद पवार घेतील असे म्हटले जाते. त्यामुळे आपण यावर कुठलंही भाष्य करणार नसल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. तर आम्ही लढणारे कार्यकर्ते आहोत, या सगळ्या विलिनीकरणासंदर्भातला निर्णय शरद पवार घेतील, अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवारांनी दिली. तर सुप्रिया सुळे यांनीही संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर सावध पवित्रा घेत स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला. तर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अशा प्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे म्हटले होते.