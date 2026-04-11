भावाच्या मृत्यूनंतर गर्भवती वहिनीशी केलं लग्न; बाळाची जबाबदारीही स्वीकारणार! महाराष्ट्रात कुठं घडला हा प्रकार?

Viral News: राज्यात समाजासमोर माणुसकीचे अनोखा आदर्श मांडणारी घटना घडली आहे. एका तरुणाने भावाच्या निधनानंतर गर्भवती वहिनीचा हात धरला आहे. तिच्या भविष्याची जबाबदारी घेतली आहे. कुठे घडली ही घटना जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 11, 2026, 01:09 PM IST
Photo Source: News 18 Marathi

Brother-in-law Married Sister-in-law: एकीकडे देशभरातून नाती उद्ध्वस्त होण्याच्या बातम्या समोर येत असताना, नांदेडमध्ये एका तरुणाने नातेसंबंध जपण्यासाठी माणुसकीचे अनोखे चित्र समाजापुढे रेखाटले आहे. नांदेडच्या भारसवाड्यात भावाच्या नीधनानंतर गर्भवती वहिनीला आधार मिळावा आणि तिच्या होणाऱ्या बाळाला चांगले भविष्य मिळावे यासाठी दीराने तिचा हात धरला आहे. राजेश्वर धनुरे याने त्याची वहीनी शीतल हिच्याशी विवाह करत, कौटुंबिक जबाबदारी घेत माणुसकी जपली आहे. 

विधवा वहिनीची जबाबदारी घेत, महत्त्वाचा निर्णय 

ही घटना नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील आहे. राजेश्वर धनुरे यांच्या या निर्णयाचे सगळीकडे मोठे कौतुक केले जात आहे. 24 वर्षीय संतोष धनुरे यांचा शीतलशी सात महिन्यांपूर्वी विवाह झाला होता. पण या विवाहबंधनाला एक वर्षही पूर्ण झाला नव्हता, आणि त्यांच्या या हसत्या-खेळत्या नात्यात मिठाचा खडा पडला, संतोष यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यावेळी शीतल तीन महिन्यांची गर्भवती होती. या कठीण परिस्थितीत शीतलचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी संतोषचा भाऊ राजेश्वर याने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. 

शीतलच्या सुरक्षित भविष्यासाठी गावकऱ्यांनी घेतला पुढाकार 

कोणत्याही महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर ती पूर्णपणे एकटी पडते. तिच्या डोक्यावरचे छत्र हरवते. यासगळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, गावकऱ्यांनी आणि सरपंच यांनी शीतल आणि राजेश्वर च्या कुटुंबियांना माणुसकीचा हा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. तेव्हा कुटुंबियांनी लोक काय म्हणतील हा विचार करत त्वरीत निर्णय घेण्यास नकार दिला. मात्र, गावकऱ्यांनी त्यांची समजूत घातली आणि त्यानुसार संतोष यांचा लहान भाऊ राजेश्वरचा शीतलसोबत विवाह संपन्न करण्यात आला. 

विवाहच्या खर्चाची जबाबदारी गावकऱ्यांनी घेतली

गावकऱ्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या या निर्णयाचा मान राखत, राजेश्वरने त्याच्या वहिनीचा हात धरला. तिच्या पोटातील बाळाला वडीलांचे नाव, प्रेम आणि त्यांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच दोन्ही कुटुंबियांची परिस्थिती हलाकीची असल्याने संपूर्ण गावाने राजेश्वर आणि शीतलच्या विवाह सोहळ्याच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली. तसेच त्यांच्या विवाह सोहळ्यात गावजेवणही देण्यात आले. नांदेडमधील लोहा तालुक्यातील भारसवाडा या गावातील समाजाने तसेच कुटुंबाने समाजातील अनिष्ट प्रथांना छेद देणारी संवेदनशीलता दाखवत, समाजापुढे एक अनोखा आदर्श मांडला आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

'खरातच्या जागी मुसलमान असता तर...', वडेट्टीवारांच...

महाराष्ट्र बातम्या