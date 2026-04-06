Gang War: अवघ्या 3 दिवसात 5 खून, टोळीयुद्ध नांदेडला कुठे घेऊन चाललंय?

Nanded Crime: अवघ्या तीन दिवसात खुनाच्या पाच घटनांनी नांदेड शहर हादरलंय. या घटनांमुळे शहरात गँगवॉरने डोके वर काढल्याचं दिसतंय. टोळीयुद्धाच्या या घटनांमुळे सामान्य नांदेडकरांमध्ये दहशत निर्माण झालीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
तीन एप्रिल शुक्रवारी मध्यरात्री नांदेड शहरात दीडच्या सुमारास सदा गँग आणि साई लाला गँगमध्ये टोळीयुद्ध झालं. यात अर्जितसिंग आणि मोहम्मद अरबाज या दोघांचा मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे या घटनेत जखमी झालेल्या सय्यद आवेझला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले जात असताना मयत अर्जितसिंग च्या भावाने त्याच्यावर चाकू हल्ला करून त्याला ठार केला.
पोलीस आणि रुग्णालयातील सुरक्षा दलाच्या जवानांसमोरच ही हत्या झाली. दुसरी घटना चार एप्रिल, शनिवारी, मुरमुरा गल्लीत रज्जुसिंग तबेलेवाले याचा खून झाला. तर सोमवारी सहा एप्रिलला सकाळी श्रीनगरच्या मुख्य रस्त्यावर सोनू कल्याणकरचा खून करण्यात आला. रिंदा गँगचा गोलू मंगनाळें 2021मध्येही सोनूवर गोळीबाराचा प्रयत्न केलेला, त्यावेळी सोनू थोडक्यात बचावला होता. मात्र सोमवारी त्याचा गेम झाला. टोळीयुद्धाच्या सलग घडत असलेल्या या घटनांमुळे मात्र सामान्य नांदेडकर दहशतीत आहेत.
एकापाठोपाठ घडलेल्या खुनाच्या या घटनांनी नांदेड शहर हादरलंय. वाढत्या गुन्हेगारींमुळे शहरात कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उभे राहिलाय. गुंडाना राजाश्रय मिळणार नाही पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी, अशी प्रतिक्रिया खासदार अशोक चव्हाणांनी दिलीय.
नांदेड शहरात 2016पासून रिंदा गँगची दहशत होती. मूळचा नांदेडचा हरविंदरसिंग संधू उर्फ रिंदा पंजाबमध्ये मोठा गँगस्टर होता. 2022 मध्ये खंडणीसाठी प्रसिद्ध उद्योजक संजय बियाणी यांची रिंदा गँनने हत्या केली होती. त्यानंतर नांदेड पोलिसांनी नांदेडमध्ये बिगनिया गँग विक्की चव्हाण,रिंदा गँगच्या जवळपास पन्नास सदस्यांवर मोक्कांतर्गत कारवाई करत मुसक्या आवळेलेल्या, मात्र शहरात आता पुन्हा काही टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत. पोलिसांच्या या इशा-यानंतर टोळीयुद्धाचं सत्र थांबतय का हे पाहणं गरजेचं आहे.