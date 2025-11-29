English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र हादरला! अंगाला हळद, कपाळावर कुंकू अन् प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न; वडील ठरले कारण

Nanded Crime News : महाराष्ट्राला हादरवणारी बातमी नांदेडमध्ये घडली आहे. जातीय वादातून ही घटना घडली आहे. प्रियसीच्या घरच्यांनी प्रियकराला जीवे मारलं आहे. यामध्ये मयत मुलाच्या मित्राचा देखील समावेश आहे. यानंतर मुलीने जे केलं ते स्तब्ध करणारं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 29, 2025, 07:37 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! अंगाला हळद, कपाळावर कुंकू अन् प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न; वडील ठरले कारण

सतीश मोहिते, नांदेड, झी मीडिया :  प्रेमसंबंधाला विरोध असल्याने वडील आणि भावाने मिळून तरुणाची हत्या केली. मिळालेल्या माहितीवरुन 25 वर्षीय सक्षम ताटे हा हिमेश मामीडवार याचा जवळचा मित्र. सक्षमचे हिमेशच्या 21 वर्षीय बहिणीशी आंचलसोबत प्रेमसंबंध जुळले. मैत्रीचा घात करत मित्राने बहिणीसोबतच प्रेमसंबंध ठेवल्यामुळे हिमेश भडकला होता. त्याने रागाच्या भरात वडिलांच्या मदतीने मित्राचा जीव घेतला. ही घटना नांदेड शहरातील आहे. 

जातीय वादातून हे क्रूर कृत्य घडल्याचं समोर आलं आहे. प्रेमसंबंधाची माहिती हिमेश आणि घरच्यांना कळाली. सक्षम आणि आंचलच्या प्रेमसंबंधाला आंचलच्या कुटुंबाचा विरोध होता. सक्षम दीड महिन्यापूर्वीच जमिनावर सुटून आला होता. जुना गंज भागात सक्षम बसलेला असताना आंचलचे वडील गणेश मामीडवार, भाऊ हिमेश आणि साहिल आणि सोबत अन्य दोघांनी सक्षमवर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर त्याच्या डोक्यात फरशी घालून त्याचा खूण केला. खुणाची माहिती मिळाल्यानंतर आंचल सक्षमच्या घरी पोहोचली.

आंचलकडून धक्कादायक कृत्य

या घटनेनंतर सक्षम ताटेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी त्याची प्रेयसी आंचल मामीलवाड हिने एक अनपेक्षित कृती केली. ती सक्षमच्या अंत्यसंस्कारासाठी त्याच्या घरी गेली. सक्षमला पाहून तिने टाहो फोडला. आंचल एवढ्यावरच थांबली नाही तिने सक्षमच्या मृतदेहाला कुंकू लावून लग्न केले. 

सक्षमला देखील तिने हळद लावली एवढंच नव्हे तर तिने अंत्यविधीपूर्वी स्वतःला हळद आणि कुंकू लावून घेतलं.  सक्षम नसला तरी त्याची पत्नी बनून त्याच्याच घरी राहण्याचा निर्णय आंचल ने बोलून दाखवला. हत्या करणाऱ्या वडील आणि भावाला शिक्षा व्हावी अशी मागणीही तिने केली. 

माझा प्रियकर मरुन पण जिंकला

आंचलने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे तीन वर्षांपासून संबंध होते. आंचल आणि सक्षमच्या प्रेमसंबंधाला तिच्या घरच्यांचा विरोध होता. एवढंच नव्हे तर तो जेलमधून सुटून आल्यानंतर माझ्या कुटुंबातील लोक त्याच्या हत्येचा कट रचत होते. वडिलांनी आणि भावाने सक्षमला मारलं पण हे कृत्य करुनही ते हरले आणि माझा प्रियकर मरुन पण जिंकला आहे, असं आंचल म्हणाली. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
nanded crime newsNanded PoliceNanded Boyfriend KilledBoyfriend Killed by Girl Father and Brothercrime news

