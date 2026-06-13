सक्षमचं घर सोडण्यामागचं आंचलने सांगितलं खरं कारण, सासूचं सत्य केलं उघड; म्हणाली...

प्रियकराच्या मृतदेहाशी प्रेयसीने लग्न केल्याने देशभर गाजलेल्या नांदेडच्या सक्षम - आंचल प्रेमप्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. आजन्म सक्षमच्या घरी त्याची पत्नी म्हणून राहणार असल्याचे वचन देणारी आंचल सक्षमचे घर सोडून आपल्या स्वतःच्या घरी निघून गेली आहे. आंचल घर सोडून निघून गेल्याने सक्षमच्या आईने नाराजी व्यक्त केल्याची बातमी एका वर्तमान पत्राने छापली होती. त्याला आंचाल ने प्रतिउत्तर दिले आहे.
सक्षमचा लहान भाऊ गैरवर्तन करत असल्याने आपण घर सोडल्याचा दावा आंचलने केला आहे. गतवर्षी 27 नोव्हेंबर रोजी नांदेड शहरात ऑनर किलिंग घडली होती. प्रेमप्रकरणाला विरोध असल्याने सक्षम ताटे या तरुणाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. सक्षम आणि आंचल मामीलवार या दोघांचे प्रेमप्रकरण होते. गुन्हेगारी पाश्वभूमी असलेले आंचलचे दोन भाऊ आणि सक्षम हे मित्र होते. पण प्रेमाला विरोध असल्याने हे हत्याकांड घडले. आंचलचे दोन भाऊ त्याचे वडील आणि आई हे सर्व या खूण प्रकरणात आरोपी आहेत. सक्षमच्या अंत्यविधीपूर्वी आंचल त्याच्या घरी पोहोचली होती.
सक्षमच्या मृतदेहाला हळद कुंकू लावत मृतदेहाशी आंचलने लग्न केल्याने हा विषय देशभर चर्चेत आला होता. आपल्या भावांना आणि वडिलांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी आंचल ने केली होती. आपण आजन्म त्याची पत्नी बनून त्याच्याच घरी राहीन असे वचन तिने सर्वांसमोर दिले होते. पण मार्च महिन्यातच आंचल सक्षमचे घर सोडून निघून गेली. काही दिवसांपूर्वी सक्षमच्या आईची मुलाखत एका वर्तमान पत्रात छापून आली होती. या मुलाखतीत सक्षमच्या आईने आंचलबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पण यावर आता आंचलची प्रतिक्रिया समोर आलीये.
सक्षमचा लहान भाऊ आपल्यासोबत गैरवर्तन करत असल्याचा गंभीर आरोप आंचलने केला आहे. सक्षमच्या वडिलांचा मृत्यू आजारपनामुळे झाल्याचे आंचल ने सांगितले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगूनच आपण घर सोडल्याचे आंचल म्हणाली. या आरोप प्रत्यारोपामुळे सक्षम आंचल प्रेमप्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलय