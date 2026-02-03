सरपंचाच्या मदतीने स्वत:च्या 7 वर्षांच्या पोरीला संपवलं; पत्नीलाही होती कल्पना! लेकीच्या हत्येचं कारण...

Maharashtra Crime News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपैकी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आला आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच एक अत्यंत विचित्र घटना नांदेडमध्ये घडली आहे. निवडणुकीमध्ये तिसरे अपत्य अडसर ठरु शकते असा विचार करुन पित्यानेच सात वर्षाच्या मुलीला संपवल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे सुरुवातीला आरोपीने हा सारा प्रकार आर्थिक चणचण असल्याने त्याच चिंतेतून आपल्या हातून घडल्याचा दावा केला होता. मात्र आता या हत्येमागे निवडणूक हेच कारण असल्याचं समोर आलं आहे.
हादरवणारी बाब म्हणजे या कटामध्ये आरोपी पित्याबरोबर मयत मुलीची आई आणि गावाच्या सरपंचाचाही समावेश आहे. सदर प्रकरणामधील आरोपी पांडुरंग कोंडमंगले हा मुखेड शहरामधील बाराहळी चौकात सहकुटुंब वास्तव्यास आहे. 29 जानेवारीला पांडुरंगने मुलगी प्राचीला दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरुन घेऊ गेला. नांदेडला जातोय असं सांगून तो मुलीला तेंगणमधील कडपल्लीला घेऊन गेला. तिथेच त्याने मुलीला संपवलं आणि तो घरी परतला.
गावचं सरपंचपद ओबीसीसाठी राखीव होते. राजकीय महत्त्वकांशा उराशी बाळगून असलेल्या पांडुरंग कोंडामंगलेला एक मुलगा आणि दोन जुळ्या मुली आहेत. तीन अपत्ये असल्यास आपल्याला निवडणूक लढता येणार नाही असं पांडुरंगला वाटलं. त्यामुळेच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरता यावं या हेतूने पांडुरंगनेच मुलीला संपवल्याची कबुली दिली असल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, या कटामध्ये केरुरचे सरपंच गणेश चंद्रकांत शिंदेंचाही सहभाग असल्याची माहिती मिळत असून सरपंचांना तेलंगणा पोलिसांनी अटक केली आहे. मुलीची हत्या होणार असल्याची कल्पना तिची आई म्हणजेच आरोपीच्या पत्नीला होती. त्यामुळे आता आरोपपत्रामध्ये सरपंच आणि मयत मुलीच्या आईचाही समावेश केला जाणार आहे. या प्रकरणामध्ये इतर कोणी आरोपींना मदत केली का? केली असेल तर कशी? नक्की घटनाक्रम कसा झाला यासंदर्भातील अतिरिक्त माहिती पोलीस गोळा करत आहे.
महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी तीन अपत्य (मुले) असलेल्या व्यक्तींना काही निवडणुकांमध्ये अयोग्य ठरवण्याचे नियम आहेत. हे मुख्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (जसे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका इत्यादी) लागू आहेत. हे नियम लहान कुटुंब प्रोत्साहनासाठी 2001 पासून अस्तित्वात आहेत. 2005 मध्ये नागरी सेवांसाठी आणि 2019 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी सुधारणा झाल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत ते नगर निगम निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहता येत नाही किंवा सदस्य म्हणून राहता येत नाही.