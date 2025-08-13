English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चोरीच्या संशयावरुन अघोरी प्रकार! मांत्रिकाने सर्व गावकऱ्यांसमोर सहा जणांना...; नांदेडमध्ये हादरवणारा प्रकार

Nanded Crime News: चोरीचा तपास चक्क मांत्रिकाकडे, चोरीच्या संशयावरून अघोरी प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 13, 2025, 06:25 PM IST
चोरीच्या संशयावरुन अघोरी प्रकार! मांत्रिकाने सर्व गावकऱ्यांसमोर सहा जणांना...; नांदेडमध्ये हादरवणारा प्रकार
Nanded Crime News Forced to eat panvida in suspicion of theft case

Nanded Crime News: चोरीचा तपास लावण्यासाठी पोलीसांकाकडे तक्रार देण्याऐवजी चक्क मांत्रिकाला बोलावून सर्व गावासमोर जादुटोणा करायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये घडलाय. चोरीचा संशय असणाऱ्यांना मांत्रिकाने पानाचा विडा खायला लावला. या सर्व भोंदूगिरीचा व्हिडिओ समोर आल्यावर पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. 

मोबाईलमुळे गावागावात इंटरनेट पोहोचून जगाशी गावं कनेक्ट झाली असली तरी गावखेड्यात अजूनही अंधश्रद्धेचा किती पगडा आहे याचा प्रत्यय देणारी घटना नांदेड जिल्ह्यात समोर आलीये. अत्यंत धक्कादायक आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजिरवाणी वाटावी अशी ही घटना आहे. चोरीच्या संशयावरून सहा जणांना गावातील हनुमान मंदिरासमोर उभे टाकवून त्यांना पाण्याच्या हौदात बुडवण्यात आले. तांदूळ टाकलेला पानाचा विडा त्यांना खाऊ घालण्यात आला. सर्व गावकऱ्यांसमोर हा प्रकार सुरु होता.

बिलोली तालुक्यातील केरूर येथील रामा आरोटे यांच्या घरी 19 जुलै रोजी चोरी झाली होती. याबाबत आरोटे यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली नाही. 11 ऑगस्ट रोजी धर्माबाद तालुक्यातील जारीकोट येथिल गंगाराम कादरी या मांत्रिकाला बोलावले. ज्यांच्यावर संशय होता तो परमेश्वर राठोड आणि अन्य 5 जण असे गावातील एकूण 6 जणांना हनुमान मंदिरासमोर उभे टाकवण्यात आले. या मांत्रिकाने सर्व गावकऱ्यांसमोर अंधश्रद्धेचा बाजार मांडला. गावातील हनुमान मंदिरासमोर लिंबू, मिरची, नारळ ठेवून भोंदू बाबा गंगाराम कादरी याने त्याचा खेळ सुरु केला. ज्यांच्यावर चोरीचा संशय होता अश्या सहा जणांना पाण्याच्या हौदात बुडवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना तांदूळ टाकून मंतरलेला पानाचा विडा खायला लावला. पोलीस पाटलाने यासाठी विरोध केला. तरीही प्रकार सुरु असल्याने पोलीस पाटील यांनी मोबाईलमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड केला.

पोलीस पाटील वानोळे यांनी व्हिडिओ पोलीसांना दिला. रामतीर्थ पोलिसांनी या प्रकरणात जादूटोना कायद्यान्वये 4 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. एकविसाव्या शतकातही ग्रामीण भागात अजूनही अंधश्रद्धा कायम आहे हे या घटनेवरून दिसून आले.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nanded crime newsnanded crime newsNanded News Todayनांदेड ताज्या बातम्यानांदेड

इतर बातम्या

रजनीकांतचा चाहता, 'कुली'चित्रपट पाहण्यासाठी कंपनी...

मनोरंजन