'माझ्याशी लग्न कर...'; 10 वर्ष मोठ्या प्रेयसीसोबत करायचा होता संसार, पण एक वाद अन्....; नांदेड हादरले

Nanded Crime News: प्रेम आंधळं असतं, प्रेमाला वय नसतं, असं आपण अनेकदा ऐकतो. अशी उदाहरणेदेखील सध्या आजूबाजूला घडताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या नांदेड जिल्ह्यात अशीच एक घटना घडली आहे. एका महिलेची हत्या तिच्याच दहा वर्ष लहान प्रियकराने हत्या केली आहे. ही थरारक घटना महाराष्ट्राच्या नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात घडली आहे. मृत महिलेचे नाव मंगल धुमाळे असून किनवट पोलिसानी या प्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर, पोलिसांकडून आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मृत महिला मंगल धुमाळ अविवाहित असून किनवट तालुक्यातील पाटोदा येथील रहिवासी आहेत. मंगल गावात एकटीच राहत होती. महिलेच्या गावातीलच एक युवक कृष्णा जाधव (35) याच्यासोबत तिचे प्रेमप्रकरण होते. कृष्णा नेहमी तिच्या घरी येत जात होता. गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमध्ये वाद होत होते. कृष्णाला मंगलसोबत लग्न करायचं होतं. त्यावरुन त्याने तिच्यामागे तगादा लावला होता. याच गोष्टीवरुन कृष्णा आणि मंगल यांच्यात मोठे वाद झाले.
शनिवारी रात्री आरोपी महिलेच्या घरी गेला होता. तिथे त्यांच्यात खूप मोठे वाद झाले. याचदरम्यान कृष्णाने मंगळवारी मंगलची गळा घोटून हत्या केली. या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मृत महिलेची आई घरी आली तेव्हा त्यांची मुलगी अत्यावस्थ अवस्थेत सापडली. घटनेची माहिती मिळताच किनवट पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळावर आरोपीची चप्पल मिळाली. त्यावरुनच पोलिसांना कृष्णावर संशय आला.
महिलेच्या बहिणीने या घटनेनंतर आरोपीला घरातून पळून जाताना बघितलं होतं. या दरम्याम मृत महिलेचा भाऊ दत्ता धुमाळे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत त्याने म्हटलं आहे की, कृष्णाला मंगलसोबत लग्न करायचं होतं. त्यासाठी त्याने तिला मारहाण करुन तिची हत्या केली. याच तक्राराच्या आधारावर किनवट पोलिसांनी कृष्णा जाधवविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने किनवट तालुक्यात एकच खळबळ उडाली होती.