/प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न करणारी आंजल त्याचं घर का सोडून गेली? शपथ घेऊन का विसरली?

प्रेयसीने मृतदेहाशी लग्न केल्याने देशभर गाजलेल्या सक्षम - आंचल प्रेमप्रकरणात नवीन वळण आले आहे. सक्षमच्या मृत्युनंतर आपण आजन्म सक्षम बनून त्याच्या घरी राहणार असल्याचे आंचल ने जाहीरपणे सांगितले होते. पण आंचल सक्षमचे घर सोडून नातेवाईकाकडे निघून गेली आहे. नांदेड शहरातील ही प्रेम कहाणी आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये सक्षम ताटे या तरुणाचा खूण करण्यात आला होता. प्रेयसीचा भाऊ, त्याचे साथीदार आणि वडिलांनी गोळ्या घालून आणि दगडाने ठेचून सक्षमचा खूण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मयत सक्षम आणि आंचलचा भाऊ हे मित्र होते. सक्षम आणि आंचलचे प्रेमप्रकरण माहित झाल्यावर आंचलच्या कुटुंबीयांकडून विरोध सुरु झाला होता. पण तरीही दोघांचे प्रेमसंबंध सुरु असल्याने सक्षमची हत्या करण्यात आली.
हत्या करणारा आंचलचा भाऊ, त्याचे साथीदार आणि वडील हे गुन्हेगारी पाश्वभूमीचे आहेत. सक्षमवरही काही गुन्हे दाखल होते. सक्षमच्या हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी अंतयात्रा निघण्यापूर्वी आंचल त्याच्या घरी पोहोचली आणि तिने टाहो फोडला. सक्षमच्या मृतदेहाला हळद कुंकू लाऊन आंचलला हळद कुंकू लाऊन मृतदेहासोबत लग्न लावन्यात आल्याचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला.
देशभरात ही बातमी त्यावेळी गाजली होती. सक्षम गेला तरी मी आजन्म सक्षम बनून त्याच्या घरीच राहणार असे सर्व माध्यमाना आंचल ने सांगितले होते. पण तीच आंचल सक्षमच्या घरून निघून गेल्याची माहिती आहे. मार्च महिन्यात आंचल तीच्या नातेवाईकांकडे गेल्याची माहिती आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सक्षमच्या मृत्यूनंतर आंचल सक्षमच्या आई वडिलांसोबत राहत होती. काही दिवसांपूर्वी सक्षमच्या वडिलांचा देखील मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याची आई दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेली असून फेब्रुवारीपासून आंचलने देखील घर सोडलं आहे. सक्षमच्या आईने आंचल आणि तिच्या कुटुंबियांना सांगितलं आहे की, आंचलला घेऊन जायचं असेल तर ती जाऊ शकते. आणि यानंतर आंचल तिच्या काकाच्या घरी निघून गेली आहे. हे प्रकरण गेल्यावर्षी चर्चेत आलं होतं.
20 वर्षीय सक्षम गौतम ताटे आणि 21 वर्षीय आंजल गजानन मामीडवार यांच्यात गेल्या 3 वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते.सक्षम हा बौद्ध समाजातील होता, तर आंचल दुसऱ्या जातीतील होती. या वेगवेगळ्या जातींमुळे आंचलच्या कुटुंबीयांचा त्यांच्या विवाहाला तीव्र विरोध होता.सक्षमला आंचलच्या कुटुंबीयांकडून सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. लग्नाचे आमिष आणि निर्घृण हत्या 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी आंचलच्या कुटुंबीयांनी लग्नाची बोलणी करण्याचा बहाणा करून सक्षमला मिलिंद नगर परिसरात बोलावले. तिथे त्याचे सुरुवातीला चहापाणी देऊन स्वागत करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर दबा धरून बसलेल्या आंचलच्या वडील आणि भावांनी त्याच्यावर तीन गोळ्या झाडल्या आणि फरशी व दगडाने डोके ठेचून त्याची जागीच अत्यंत निर्घृण हत्या केली. मृतदेहाशी लग्न आणि देशव्यापी चर्चासक्षमच्या हत्येनंतर संपूर्ण नांदेड आणि महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. 28 नोव्हेंबर रोजी अंत्यसंस्काराच्या वेळी आंचलने एक ऐतिहासिक आणि धाडसी पाऊल उचलले. तिने स्वतःच्या कुटुंबाचा त्याग केला आणि सक्षमच्या पार्थिवाजवळ बसून त्याच्या मृतदेहाशी प्रतीकात्मक लग्न केले.तिने सक्षमच्या रक्ताने स्वतःच्या भाळी सिंदूर भरला, अंगाला हळद लावली आणि ती सक्षमच्या घरी त्याची 'सून' म्हणून राहू लागली. तिने जाहीरपणे आपल्याच आई-वडील आणि भावांना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पोलिसांकडे केली होती.