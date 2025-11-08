English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नांदेड हादरले! सहा वर्षीय मुलीवर 20 वर्षीय तरुणाकडून लैंगिक अत्याचार

माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. सहा वर्षाच्या मुलीवर अतिशय दुर्दैवी प्रकार घडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 8, 2025, 05:51 PM IST
नांदेडमध्ये अतिशय भयानक प्रकार घडला आहे. एका सहा वर्षीय मुलीवर 20 वर्षीय युवकाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना नांदेड जिल्हयातील मुखेडमध्ये घडली आहे. ही घटना शुक्रवारी 7 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 7 वाजता घडली आहे. 

6 वर्षीय मुलीवर 20 वर्षीय युवकाने अत्याचार केले. या घटनेनंतर मुलीच्या पालकांमध्ये भितीचं वातावरण आहे. तसेच परिसरातील जमाव संतप्त झाला आहे.

नेमकं काय घडलं?

खंडोबा गल्लीत राहणारी अल्पवयीन मुलगी ट्युशनवरुन घरी परतत होती. त्यावेळी नारलावार गल्लीत राहणारा 20 वर्षीय आरोपी ओंकार डाकुरवार हा तरुण तेथे उपस्थित होता. आरोपी त्याच्या बांधकाम सुरु असलेल्या घरात मुलीला घेऊन गेला आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी ओमकार डाकूरवार याला पोलीसांनी तातडीने अटक केली. पीडित बालिका खाजगी क्लासेसवरुन घरी जात असताना आरोपी ओमकार डाकुरवार याने तिला बळजबरीने उचलून बांधकाम सूरू असलेल्या घरी नेले. तिथे या चिमुकलीवर अत्याचार केले. दरम्यान या घटनेच्या निषेधार्थ नागरिकांनी मुखेड पोलीस ठाण्यावर मुक मोर्चा काढला.

आमदार तुषार राठोड हे सुद्धा मोर्चात सामील झाले होते. यावेळी ठाण्यात नागरिकानी ठिय्या केला. हा खटला जलद गती न्यायालयात चालवावा, आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी नागरिकानी केली. दरम्यान तीन दिवसात प्रकरणाचा तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करणार असल्याचे पोलीस अधिकऱ्याने सांगितले. 

मुलींवर होतायत अत्याचार 

नांदेड सिटी परिसरात एका तरुणीचा पाठलाग करत तिच्याशी अश्लील वर्तन करण्यात आलं आहे. विश्रांतवाडी परिसरात शाळकरी मुलीला दुचाकीवर फिरवण्याच्या बहाण्याने तिच्यासोबत एका व्यक्तीने गैरवर्तन केलं. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. तसंच सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने एका आरोपीचा शोध सुरू आहे. या घटनांवरुन महिला सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

