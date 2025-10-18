शेतकऱ्याच्या लेकीला व्हायचंय तहसीलदार पण अतिवृष्टीमुळे चिंतेत; श्रद्धा भंडारेच्या स्वप्नासाठी 'येथे' पाठवा मदत!

Shraddha Bhandare: नांदेडमधील श्रद्धा भंडारेला तहसीलदार व्हायचं आहे. पण यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तिचं स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याची काळजी तिला सतावतेय. कारण शिक्षणासाठी कुटुंबीयांकडून पैसेच येणार नाहीत. त्यामुळे पुढील शिक्षण कसं घ्यायचं याची चिंता तिला सतावतेय. फक्त लढ म्हणा या खास उपक्रमातून श्रद्धाचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष पाहुयात.
मराठवाड्यात यंदा पावसानं कहर केलाय. त्यामुळे शेतकरी उद्धवस्त झालाय.श्रद्धा भंडारे यांच्या शेतातही पाणी शिरलं.. त्याचं दोन एकरावरील सोयाबीन पाण्यात वाहून गेलाय. जमीनही खरडून गेलीय. शेतीतून मिळणार उत्पन्न यंदा मिळणार नाही. त्यामुळे 10 वीत शिकणा-या श्रद्धा भंडारेला पुढील शिक्षण पूर्ण होणार की नाही याची काळजी लागलीय... श्रद्धाचं तहसीलदार होण्याचं स्वप्न आहे.. त्यामुळे ते स्वप्न पूर्ण होणार की नाही या विवंचनेत सध्या ती आहे.
श्रद्धा प्रल्हाद भंडारे
बँक खांत क्रमांक- 42161990909
Ifsc code - SBIN0003498
बँक- स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शाखा- नायगाव, नांदेड
GPAY-9096424454
शेतक-याच्या लेकीचं शिक्षण अपूर्ण राहू नये यासाठी तुम्हीही तिला तिच्या बँक खात्यात थेट मदत करू शकता.जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतक-याच्या लेकीचं स्वप्न आर्थिक संकटामुळे अपूर्ण राहू नये.. यासाठी तिला भरघोस आर्थिक मदत करा.